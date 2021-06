Deutungshoheit zum Klimawandel : US-Abgeordneter: Die Mondumlaufbahn ändern fürs Klima?

Eine ungewöhnliche Idee im Kampf gegen den Klimawandel: Der republikanische Kongressabgeordnete Louie Gohmert hat bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus die Frage aufgeworfen, ob es möglich sei, die Umlaufbahn des Mondes oder der Erde zu ändern, um dem Klimawandel zu begegnen. Das hätte „offensichtlich tiefgreifende Effekte auf unser Klima“, wird Gohmert in einem Bericht des Guardian zitiert.

Kurios mutet dabei nicht nur die Frage selbst an, sondern auch, an wen Gohmert diese richtete: Adressiert war sie an Jennifer Eberlien, die stellvertretende Leiterin der Nationalen Forstbehörde (National Forest Service), deren schwerste Ausrüstung aus großen Kettensägen bestehe, wie die Washington Post süffisant anmerkte.

Ein früherer NASA-Direktor habe ihm gesagt, dass sich die Umlaufbahnen von Mond und Erde änderten, zudem wisse man von nennenswerten Sonnenaktivitäten, führte Gohmert während einer Anhörung des Komitees für natürliche Ressourcen im Repräsentantenhaus am Dienstag aus. Die amerikanische Forstbehörde und das Amt für Landmanagement (Bureau of Land Management; BLM) engagierten sich stark in Fragen des Klimawandels, leitete Gohmert seine Frage ein. „Gibt es etwas, das die Nationale Forstbehörde oder das BLM tun können, um die Umlaufbahn des Mondes oder die Umlaufbahn der Erde um die Sonne zu verändern? Das hätte offensichtlich einen tiefgreifenden Effekt auf unser Klima“, so der texanische Abgeordnete.

Behördenleiterin bewahrt die Fassung

Eberlien schien von der Frage überrascht: „Wir kommen noch einmal auf Sie zu, Herr Gohmert“, antwortete die Vertreterin der Behörde. Hinter der kurios anmutenden Frage steckt jedoch ein strategischer Gedanke. Gohmert geht es dabei weniger darum, zu erfahren, ob die Nationale Forstbehörde diese Möglichkeiten hat. Vielmehr will der Abgeordnete wohl suggerieren, dass es sich beim Klimawandel um ein durch natürliche Umstände hervorgerufenes Phänomen handele und nicht in allererster Linie um ein von Menschen verursachtes.

Tatsächlich geht die NASA in einem Faktencheck auf ihrer Homepage der Frage nach, inwiefern die Erdumlaufbahn – konkret die sogenannten Milanković-Zyklen – das Klima auf unserem Planeten beeinflusst und ob diese die Erderwärmung seit der industriellen Revolution erklären können (können sie nicht). „Wissenschaftler sind sicher, dass der aktuelle globale Temperaturanstieg in erster Linie auf menschliche Aktivitäten – insbesondere auf die direkte Emission von Kohlenstoffdioxid in die Erdatmosphäre durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe – zurückgeht“, heißt es dort.

Auch die sich verändernde Sonnenaktivität, die Gohmert als mögliche Ursache für den Klimawandel andeutete, schließt die NASA aus. Die Erwärmung in den zurückliegenden Dekaden sei zu deutlich und der Anstieg zu schnell, um diese mit der Sonnenaktivität zu erklären.