Spaniens Regierung will weniger Wasser aus dem Tajo in den Süden des Landes leiten. Die Plantagenbetreiber dort laufen Sturm. Beobachter sprechen von „Wasser-Nationalismus“.

Die Hitze kam früh in den Südosten Spaniens. Schon im März stiegen die Temperaturen an manchen Tagen auf mehr als 30 Grad. In der Karwoche füllten sich zum ersten Mal in diesem Jahr die Badeorte an der Küste und entlang des Mar Menor, der größten Salzwasserlagune am Rand des westlichen Mittelmeers.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Auf den ersten Blick wirkt in der spanischen Provinz Murcia fast alles wie früher: Das Wasser in der Lagune ist klar, auf den Plantagen rundherum wird gepflanzt und geerntet. Doch der fruchtbaren Region droht der Umweltkollaps – aus mehr als einem Grund: Das Wasser wird knapp für die Felder, auf denen Tomaten, Paprika und Orangen wachsen, die auch die Regale deutscher Supermärkte füllen. Diese intensive Landwirtschaft vergiftet das Mar Menor. Das „Kleinere Meer“ droht zu ersticken.