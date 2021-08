Folgen des Klimawandels : Spaniens Krieg ums Wasser

Die Sonne brennt auf die schattenlosen Plantagen. Die erste große Hitzewelle dieses Sommers hat die Provinz von Alicante fest im Griff. Reihe für Reihe pflanzen die Männer mit den Strohhüten die kleinen Setzlinge. Gegen Jahresende werden sie die ersten Artischocken ernten. Der größte Teil davon geht nach Frankreich. Auch Deutschland gehört zu den Großkunden des „Garten Europas“ an der spanischen Mittelmeerküste.

Im August ist der Durst der Pflanzen am größten. Die Mandarinen und Orangen sind schon dunkelgrün, aber sie brauchen in der Hitze noch mehr Wasser, damit sie im Herbst prall und saftig sind. Hinter den Feldern schimmert das Mittelmeer. Die vielen tausend Urlauber lassen dort den Verbrauch zusätzlich in die Höhe schnellen, den die Quellen der Küstenregion schon lange nicht mehr decken können.