Klimawandel in Australien : Als die biblischen Regenfälle kamen

Eine Flut hat im australischen Lismore Klärschlamm, totes Vieh, Öl und Chemikalien in die Häuser gespült. Russel Good zieht sich eine Atemschutzmaske an und räumt auf.

Die Überschwemmung im Haus bemerkt Russel Good erst, als er die Füße aus dem Bett auf den Boden schwingt. Es ist 5.20 Uhr in der Früh, daran erinnert er sich genau. Es macht platsch, und ihm steht das Wasser bis unter die Knie: „Es war surreal. Man erwartet einfach nicht, dass das Haus voller Wasser ist“, sagt er. Der 59 Jahre alte Australier bewahrt in dem Moment trotzdem die Ruhe. Nachdem er seinen Computer trocken unter dem Dach verstaut hat, watet er durch das Wasser in die Küche, um sich wie jeden Morgen einen Kaffee zu kochen. Er drückt Kühlschrank und Gefriertruhe aus dem Weg, die schon auf dem Wasser treiben. Gegen sieben Uhr steht der Pegel dann so hoch, dass ihm nur noch ein Weg bleibt. Er fischt sich eine Hose aus dem Wasser und klettert auf das Dach des Hauses. Dort angekommen, steht er nass und frierend und hofft auf Hilfe.

Die lässt auf sich warten. Das Wasser steht schon bis zur Regenrinne, als ihn endlich ein Mann in einem Aluboot vom Dach holt. Das Boot sammelt noch eine Nachbarsfamilie ein, mit einem Jungen, der seine Spielkonsole mit ins Rettungsboot nimmt. Das Boot hat Schwierigkeiten, durch die Strömung zu kommen. Mehrfach muss es stoppen, weil der Motor unter Wasser an einem Zaun festhängt. Wenn eine Stromleitung in Sicht kommt, ruft der Bootsführer: „Duckt euch!“ Russel Good und seine Nachbarn ziehen ihre Köpfe ein. Die Hilferufe von den umliegenden Dächern gehen im Brausen der Strömung und des Regens unter. Der Himmel ist von dunklen Wolken verhangen, das Wasser voller Schlamm und Hausrat. Dutzende Kühe kämpfen um ihr Leben, andere treiben leblos im Wasser. Good sieht auch, wie sich eine Schlange einen Weg durch das Wasser bahnt.