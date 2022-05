Australien-Wahl : Blau wie konservativ, grün wie ökologisch

Klimabewusst und konservativ – so präsentieren sich vor der Wahl in Australien unabhängige Kandidaten. Für die etablierten Parteien ist das ein Problem. Für Premierminister Scott Morrison auch.

Am ikonischen Bondi Beach in Sydney erscheinen die Tumulte dieser Welt weit weg. In der Brandung sitzen die Surfer wie eh und je auf ihren Brettern und warten auf die nächste Welle. Im Sand sitzen die Spaziergänger und genießen die Wärme, bevor auf der Südhalbkugel der Winter einbricht. Die Menschen können es sich hier gut gehen lassen. Der Wahlkreis Wentworth, zu dem der Bondi Beach gehört, ist der wohlhabendste im ganzen Land. An der Küste reiht sich eine Villa an die andere.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Es überrascht nicht, dass die Bewohner traditionell konservativ gewählt haben. Im politischen Kontext Australiens heißt dies, dass der Wahlkreis jahrelang eine Bastion der Liberal Party war, repräsentiert unter anderem von dem früheren Premierminister und Investmentbanker Malcolm Turnbull, der selbst eines der luxuriösen Anwesen am Point Piper bewohnt, dem exklusivsten Wohnviertel des Landes. Doch bei der australischen Parlamentswahl am Samstag steht Wentworth auf der Kippe.