Nationale Klimaaktionspläne : 2,7 Grad bis Ende des Jahrhunderts

Was die langfristigen Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes betrifft, hat sich in den vergangenen sechs Jahren, seit dem Pariser Klimaabkommen, einiges getan. 2015 beschlossen die Staaten der Welt, die Erderwärmung „deutlich unter zwei Grad“ und „möglichst auf 1,5 Grad” zu begrenzen, so der Wortlaut. „Möglichst” ist eines dieser schwammigen Worte, die gerne im Ringen um Konsens bei den Vereinten Nationen verwendet werden.

Timo Steppat Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Inzwischen will die Europäische Union bis 2050 klimaneutral werden, Deutschland bis 2045, China und Russland bis 2060. Das hat, wie Niklas Höhne sagt, der Leiter des New Climate Institutes in Köln, in den verschiedenen Fällen durchaus „Sogwirkung” entfaltet: Auf China folgten beispielsweise Japan und Südkorea mit ambitionierteren national festgelegten Beiträgen (NDCs) zum Erfüllen des Pariser Abkommens. Mit der Ankündigung Indiens, einem großen Kohlenstoffdioxidemittenten, wird in der kommenden Woche gerechnet.