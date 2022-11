UN-Klimakonferenz : Brasilien will zurück auf die Weltbühne

Wo auch immer Luiz Inácio Lula da Silva auf der Weltklimakonferenz in Ägypten auftauchte, herrschte Gedränge. Alle wollten sich von dem überzeugen, was der ehemalige und künftige Präsident Brasiliens bereits nach der gewonnenen Wahl Ende Oktober gesagt hatte: „Brasilien ist zurück“, versprach Lula da Silva am Mittwochabend.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Dieses Versprechen wiederholte er auch vor der versammelten Weltgemeinschaft in Sharm El-Scheich. In seiner Rede versprach Lula da Silva, dass in der Klimafrage wieder Verlass sei auf Brasilien. Seine Regierung werde eine herausragende Rolle spielen, sagte er. Die Welt dränge darauf, Brasilien wieder an den Diskussionen über die Zukunft des Planeten teilnehmen zu sehen. „Der Planet warnt uns ständig, dass wir einander brauchen, um zu überleben, dass wir allein anfällig für Klimatragödien sind.“