Klimakonferenz in Ägypten : Wie der Kampf gegen den Klimawandel gelingen soll

Außenministerin Annalena Baerbock hat ein erreichbares Minimalziel für die Klimakonferenz in Scharm el-Scheich ausgegeben: Bei der aktuellen Weltlage sei es bereits ein Erfolg, wenn das Treffen stattfinde, äußerte die Grünen-Politikerin vor einigen Tagen. Am Sonntag hat es begonnen – zwei Wochen lang verhandeln die Vertreter von fast 200 Staaten, wie die internationale Klimapolitik die Erderwärmung bremsen soll. Die Bundesregierung hatte bereits zuvor angekündigt, trotz der skeptischen Einschätzung gegenwärtiger diplomatischer Möglichkeiten am Roten Meer nicht zu den Bremsern gehören zu wollen.

Entsprechend deutlich teilte Baerbock zum Auftakt der Konferenz am Sonntag mit: „Die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu, auf eine Erwärmung von über 2,5 Grad, mit verheerenden Auswirkungen auf unser Leben auf dem einzigen Planeten, den wir haben.“

Baerbock, deren Ministerium federführend für Klimadiplomatie zuständig ist, und andere Mitglieder der Bundesregierung versicherten, für Deutschland habe die Eindämmung der Klimakrise „oberste Priorität“. Das gelte auch angesichts des russischen Krieges in Europa. „Für viele Staaten geht es um das Überleben ihrer Bevölkerung und ihrer Kultur. Für sie ist die Klimakrise weiterhin das wichtigste Sicherheitsthema“, sagte Baerbock.

Wer zahlt für schon entstandene Schäden?

Auch wenn vor der Konferenz mehrere Berichte noch einmal beschrieben haben, wie schnell der Klimawandel voranschreitet und dass die bisher getroffenen Maßnahmen bei weitem nicht reichen, um ihn rasch zu bremsen, erwarten Beobachter keinen großen Wurf in Ägypten. Der Gastgeber selbst hat die Agenda auch gar nicht auf einen solchen ausgelegt. Das Ziel ist es, an der Umsetzung des bereits auf früheren Gipfeln Beschlossenen zu arbeiten.

Dass die Erde möglichst nicht mehr als 1,5 Grad wärmer werden soll, darauf haben sich die Staaten spätestens im vergangenen Jahr in Glasgow geeinigt. Der angestrebte Ausstieg aus der Kohle wies in Schottland zudem auch schon einen Weg, was zu einem Erreichen beitragen könnte.

Damals war die internationale Klimapolitik weniger stark von diplomatischen Spannungen geprägt. Bei der Konferenz in Ägypten muss sich nun zeigen, ob Russland und die westlichen Industriestaaten zusammenfinden können. Auch die Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten gelten als Belastung. Für großen Abstimmungsbedarf sorgte vor der Klimakonferenz außerdem das Ansinnen vor allem ärmerer Staaten aus dem globalen Süden, einen Schwerpunkt der Konferenz darauf zu legen, wer für Verluste und Schäden zahlt, die der Klimawandel bereits jetzt verursacht.

Baerbock signalisierte am Sonntag in diesem Bereich Unterstützung. Deutschland sei zu mehr Solidarität mit bedrohten Staaten bereit. Diese wiederum erwarten in Scharm el-Scheich eine verlässliche Finanzierungszusage von den Staaten, die in den vergangenen 200 Jahren die meisten Emissionen verursacht haben. Deutschland hat in diesem Zusammenhang eine Art Risikoversicherung vorgeschlagen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seinem Besuch der Konferenz an diesem Montag entsprechende Pläne vorstellt.

Habeck: Energiepartnerschaften vorantreiben

Ein weiteres Thema dürften Energiepartnerschaften werden. Dabei unterstützen Industriestaaten andere Länder beim Ausbau erneuerbarer Energien, um dort Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, das andernfalls gestützt auf fossile Energie stattfände.

Mit Südafrika gibt es bereits eine solche Kooperation. Andeutungen zufolge könnte auch Ägypten ein Kandidat sein. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) teilte am Sonntag mit, solche Partnerschaften weiter voranzutreiben. „Die Weltklimakonferenz bietet das richtige Forum dafür.“ Auf diese Weise sollen Entwicklungs- und Schwellenländer nicht zwischen Klimaschutz und Wirtschaftswachstum wählen müssen.

Die 27. Weltklimakonferenz leitet der ägyptische Außenminister Samih Schukri. Bei der Eröffnung am Sonntag sagte er, die internationale Gemeinschaft müsse zeigen, wie ernst sie den Kampf gegen die Erderwärmung führen wolle. Dabei dürfe niemand zurückgelassen werden. Schukri sagte, Ägypten werde keine Mühe scheuen, um die Verhandlungen zu einem Erfolg zu führen.

Einen ersten Erfolg konnte er bereits kurz nach dem Auftakt verkünden. Nach 48 Stunden informeller Verhandlungen vor dem Beginn der Konferenz sei es Ägypten gelungen, die Zustimmung zur Tagesordnung durch alle Teilnehmerstaaten zu sichern. Dass erstmals auch die Finanzierung von Verlusten und Schäden Teil der offiziellen Agenda ist, dürfte Ägyptens Position als Sprachrohr der vom Klimawandel besonders betroffenen Staaten stärken, die solche Verhandlungen bisher stets vergeblich gefordert hatten.