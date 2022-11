Einigung bei Klimakonferenz : „Hoffnung und Frustration liegen nahe beieinander“

Warten auf die abschließende Plenarsitzung beim Klimagipfel in Scharm el-Scheich am Sonntag Bild: dpa

Übermüdet waren sie alle nach den Marathonsitzungen auf der Weltklimakonferenz, die sich durch die ganze Nacht von Samstag auf Sonntag hingezogen hatten. Als gegen 6 Uhr früh nach 36 Stunden Verlängerung endlich ein Ergebnis feststand, war aus den angespannten Gesichtern nicht recht herauszulesen, ob Enttäuschung überwog, Freude über das Erreichte oder einfach Erleichterung, dass es vorbei war. Die Gefühlslagen hatten natürlich auch mit den jeweiligen Verhandlungspositionen zu tun, und die unterschieden sich, wie vieles, was im Abschlussdokument steht, oft nicht grundlegend von den Frontstellungen der Vergangenheit, insbesondere auf der Konferenz des vergangenen Jahres in Glasgow.

Die EU und verbündete Staaten wollten eine Beschleunigung in der Treibhausgasminderung erreichen, der „Mitigation“. Sie pochten auf den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Rückführung der fossilen, sie wollten das Erderwärmungsziel von höchstens 1,5 Grad bis zum Jahrhundertende zementieren, und sie drangen auf ein ambitioniertes möglichst bis zum Jahr 2030 laufendes Arbeitsprogramm zur Einhaltung, Verschärfung und Kontrolle der nationalen Minderungsbeiträge der Industriestaaten (NDC). Man wünschte sich jährliche Verringerungsziele, und zwar scharf zugeschnitten auf die einzelnen Emissionsfelder, also etwa für den Verkehr, die Industrie, für Kraftwerke und Gebäude. Vergleichbares existiert schon in der EU und in Deutschland.

Peking will weiter als Schwellenland behandelt werden

Am anderen Ende des Spektrums standen die üblichen Bremserländer wie die Öl- und Gasförderer, allen voran Saudi-Arabien, sowie China, der größte Treibhausgasemittent der Welt, mit seinen Verbündeten; oft Staaten, die vom Geld oder der Wirtschaftskraft der Volksrepublik abhängig sind. Seit Jahren blockieren oder verwässern die Chinesen alles, was dazu führen könnte, dass sie ihren privilegierten Status als Schwellenland verlören und zum Kreis der Industriestaaten aufstiegen, also vom Nehmer zum Geber würden.

Dass es jetzt in „Scharm“ nur dürre Kompromisse gab, liegt auch daran, dass sich Peking zwar als kommende Supermacht sieht und stets behauptet, als erstarkte „wiedergeborene Nation“ mehr Verantwortung in einer „multipolaren Welt“ übernehmen zu wollen, dass es tatsächlich aber eher als Empfängerland auftritt statt als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Irgendwo zwischen den beiden Polen EU und China agieren die USA, die den großen Konkurrenten im fernen Osten nicht durch Übereifrigkeit aus der Verantwortung entlassen wollen und die bei möglichen eigenen neuen Verpflichtungen auf Zeit spielen. Das hat auch damit zu tun, dass die internationale Klimapolitik stark vom Kongress bestimmt wird, nicht vom demokratischen Präsidenten Joe Biden und seinem Chefunterhändler John Kerry, so dass die Republikaner großen Einfluss haben.

Kaum Fortschritte gegenüber “Klimapakt von Glasgow“

Man darf nicht vergessen: Deren letzter Präsident Donald Trump hatte das Pariser Klimaabkommen von 2015 gekündigt und sich aus den „COP“ genannten Weltkonferenzen zurückgezogen; insofern wurde schon die Rückkehr der USA auf die Klimabühne 2021 positiv gewertet. Ähnlich wie in diesem Jahr der Auftritt des künftigen brasilianischen Präsidenten Ignacio Lula da Silva.

Indien als ein weiteres Schwergewicht gemäß Bevölkerungszahl, Wirtschaft und CO2-Ausstoß spielte auf der COP27 in Ägypten eine verwirrende Rolle. Im vergangenen Jahr hatte die Regierung die Abschlusserklärung gemeinsam mit China noch verwässert. Die Kohleverbrennung sollte nicht auslaufen („phase-out“), sondern nur heruntergefahren werden („phase-down“). Diesmal aber schlug Neu-Delhi vor, gleich alle fossilen Energieträger herunterzufahren und erhielt dafür Unterstützung von der EU, den USA, Großbritannien und vielen anderen größeren und kleineren Nationen.