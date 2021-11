Klimagipfel in Glasgow : „Lasst uns diese Bombe entschärfen“

Zum Beginn des Weltklimagipfels in Großbritannien richten Staats- und Regierungschefs mahnende Worte an ihre Kollegen – und an die Welt. Gastgeber Boris Johnson zieht gar eine Parallele zu James Bond.

Boris Johnson am Montag in Glasgow Bild: EPA

Die Staats- und Regierungschefs mehrerer Länder haben zum Beginn des Weltklimagipfels COP26 am Montag in Glasgow stärkere politische Anstrengungen angemahnt, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Bei der Konferenz beraten Politiker aus rund 200 Ländern, wie die gefährliche Erderwärmung begrenzt werden kann.

„Wir stehen an einem Wendepunkt der Weltgeschichte“, sagte Amerikas Präsident Joe Biden am Montagnachmittag in Glasgow. „Wir haben nur noch ein kurzes Zeitfenster vor uns.“ Glasgow müsse „der Startschuss für ein Jahrzehnt des Ehrgeizes und der Entschlossenheit sein“. Biden warnte vor den Konsequenzen, sollten die Maßnahmen unzulänglich sein. „Mit jedem Tag, den wir warten, steigen die Kosten der Untätigkeit.“

Biden sagte, aus dem Kampf gegen den Klimawandel erwüchsen auch Chancen. Millionen gut bezahlter Jobs könnten entstehen. Die Vereinigten Staaten wollten mit gutem Beispiel vorangehen. „Ich weiß, dass das nicht der Fall war. Deshalb macht meine Regierung Überstunden, um zu zeigen, dass unser Engagement für den Klimaschutz aus Taten und nicht aus Worten besteht.“ Bidens Vorgänger Donald Trump hatte gezweifelt, dass der Klimawandel menschengemacht ist - was wissenschaftlich klar widerlegt ist.

Mehr zum Thema 1/

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte den Hauptteil der Konferenz am frühen Nachmittag mit einem ungewöhnlichen Vergleich eröffnet. Der Planet befinde sich durch den Klimawandel in einer ähnlichen Situation wie der fiktionale britische Geheimagent James Bond, der an eine Bombe gekettet sei, während die Uhr langsam herunterläuft, sagte Johnson.

„Wir sind in etwa in derselben Position wie James Bond“, mahnte Johnson und wandte sich so an die anderen anwesenden Staats- und Regierungschefs. Man könne die sprichwörtliche Bombe jedoch deaktivieren. „Lasst uns diese Bombe entschärfen“, forderte Johnson. „Wir haben die Technologie, wir können die finanziellen Mittel aufbringen und die Frage für uns alle heute ist, ob wir den Willen dazu haben.“ Johnson fügte hinzu: „Ja, es wird hart, aber wir können es schaffen.“

„Wir graben unser eigenes Grab“

Die von den Staaten weltweit versprochenen Anstrengungen beim Klimaschutz reichen nach Worten von UN-Generalsekretär Antonio Guterres nicht aus, um eine Katastrophe abzuwenden. Er rief die Regierungsvertreter auf der Weltklimakonferenz am Montag in Glasgow auf, mehr zu tun. „Wir graben unser eigenes Grab“, warnte Guterres. Regierungen müssten Subventionen für fossile Brennstoffe beenden, aus der Kohle aussteigen und einen Preis für sämtliche Emissionen festlegen.

„Es ist an der Zeit, zu sagen: Genug“, sagte Guterres. „Genug brutale Angriffe auf die Artenvielfalt. Genug Selbstzerstörung durch Kohlenstoff. Genug davon, dass die Natur wie eine Toilette behandelt wird. Genug Brände, Bohrungen und Bergbau in immer tiefere Lagen.“

Guterres äußerte Zweifel an den Klimaschutzversprechen mancher Staaten. Selbst, wenn alle tatsächlich eingehalten würden, steige die Erwärmung zur Jahrhundertwende auf 2,7 Grad über vorindustriellem Niveau. „Wir steuern immer noch auf eine Klimakatastrophe zu“, sagte er.