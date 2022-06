Kleinflugzeug über Strandhaus : Secret Service bringt Joe Biden in Sicherheit

Der Pilot eines Kleinflugzeugs hat die Personenschützer des US-Präsidenten Joe Biden am Samstag in Alarmbereitschaft versetzt. Da die Maschine in den geschützten Luftraum über dem Strandhaus des Präsidenten in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware eindrang, wurden Biden und seine Frau Jill kurzzeitig an einen sicheren Ort gebracht, wie das Weiße Haus mitteilte.

„Der Präsident und die First Lady sind in Sicherheit und es gab keinen Angriff“, hieß es weiter. Biden und die First Lady seien später in ihre Residenz zurückgekehrt.

Der für den Schutz des Präsidenten zuständige Secret Service erklärte, das Flugzeug sei irrtümlich in den gesperrten Luftraum über dem Haus eingedrungen und „sofort hinausbegleitet“ worden. Der Pilot hatte demnach nicht den richtigen Funkkanal genutzt und „die veröffentlichten Fluganweisungen“ nicht beachtet.