Aktualisiert am

Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter David Grusch (Mitte) bei der Anhörung vor einem Ausschuss im amerikanischen Repräsentantenhaus am Mitwoch Bild: AFP

Der Leiter des Pentagon-Büros, das für die Untersuchung von UFOs zuständig ist, hat Vorwürfe eines früheren Offiziers als beleidigend bezeichnet. Dabei geht es um die Behauptung, Washington verheimliche ein Bergungsprogramm für UFOs.

David Grusch, ein Major im Ruhestand, hatte in einer Anhörung vor einem Ausschuss des amerikanischen Repräsentantenhauses unter Eid ausgesagt, er habe mit Beamten gesprochen, die aus erster Hand Erkenntnisse über Flugobjekte hätten. Daraus seien demnach „nicht-menschliche“ Überreste geborgen worden. Das Pentagon wies die Behauptung zurück.

Grusch belastete mit seiner Aussage das im Pentagon angesiedelte All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) von Sean Kirkpatrick. Der schrieb am Donnerstag in einem Brief, er könne die Anhörung nicht vorübergehen lassen, „ohne mitzuteilen, wie beleidigend sie für die Offiziere des Verteidigungsministeriums und der Nachrichtendienste war, die sich dafür entschieden haben, dem AARO beizutreten“.

Über den Brief, der in sozialen Medien verbreitet worden war, hatte das amerikanische Nachrichtenportal Politico am Freitag berichtet. Kirkpatrick bestätigte laut Politico die Echtheit des Briefs. Es spiegelt ihm zufolge seine persönliche Meinung wider und nicht die Position der amerikanischen Regierung.

Kirkpatrick schrieb, er wolle „klarstellen, dass das AARO bisher keine glaubwürdigen Beweise für die Behauptung eines Reverse-Engineering-Programms für nichtmenschliche Technologien gefunden hat“. Außerdem müsse klargestellt werden, „dass keiner der Informanten aus der gestrigen Anhörung jemals für das AARO gearbeitet hat oder jemals ein Vertreter des AARO war, im Gegensatz zu den Aussagen in den Zeugenaussagen und in den Medien.“

Neben Grusch hatten auch zwei frühere Militärpiloten in der Anhörung von Sichtungen unidentifizierter Flugobjekte und deren Analysen berichtet.