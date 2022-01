Evangelikale in Amerika : Die Frau ist dem Manne nicht untertan

Beth Allison Barr hat alles getan, was eine gute Christin aus ihrer Sicht tun sollte. Sie kümmerte sich um ihre Familie, half anderen Menschen und lernte immer mehr über die Bibel. Doch in ihrer Kirche, einer Baptistengemeinde in Texas, häuften sich Vorfälle, die sie irritierten: Die Pastoren predigten die Unterordnung der Frau.

Barr hatte damit lange kein Problem, bis sie eines Tages nicht mehr in der Sonntagsschule unterrichten durfte, weil männliche Teenager dabei waren. Ihr Mann war Jugendpastor, doch der wurde gefeuert, als er die rigide Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen in Zweifel zog. Die Historikerin, die an der christlichen Baylor Universität in Waco in Texas lehrt, fühlte sich herausgefordert. Sie wollte beweisen, dass ihre Kirche falsch lag. Das Ergebnis ist ein Buch über die Rolle der Frau in der christlichen Kirche, das bei vielen Christen und Evangelikalen Wutreaktionen hervorrief. Es heißt „The Making of Biblical Womanhood“ und wurde zu einem Bestseller. Barr und ihr Mann wechselten die Kirche, er wurde wieder Pastor, und Barr bekommt seitdem jeden Monat Hunderte E-Mails evangelikaler Frauen, die einen neuen Weg suchen.