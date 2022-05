Antwort auf Russlands Kinschal : USA vermelden erfolgreichen Test von Hyperschallwaffe

Aktualisiert am

Vor einem Test: Die AGM-183A ARRW wird unter einem Flügel der B-52H auf der Edwards Luftwaffenbasis in Kalifornien montiert (Archivbild)

Die Vereinigten Staaten haben offenbar einen wichtigen Schritt genommen, um im Rüstungswettlauf um Hyperschallwaffen mit Russland und China aufzuschließen. Die amerikanische Luftwaffe gab am Montag den ersten erfolgreichen luftgestützten Test einer Waffe des Typs AGM-183-A ARRW („Air-Launched Rapid Response Weapon“) bekannt. In Fachkreisen gilt sie als Antwort auf die russische Ch-47M2 Kinschal, die Moskau erstmals beim Überfall auf die Ukraine einsetzte, um taktische Ziele in weiter Entfernung zu treffen.

Laut Angaben der US-Luftwaffe startete ein B52-H-Langstreckenbomber die ARRW am Samstag über der amerikanischen Westküste im Süden Kaliforniens. Nach der Trennung habe der Raketenmotor gezündet, für die erwartete Dauer gebrannt und die ARRW auf mehr als fünffache Schallgeschwindigkeit beschleunigt. Die Luftwaffe selbst wertete den Test in ihrer Pressemitteilung als „große Leistung“, man habe „Geschichte geschrieben“ und werde alle tun, um die „bahnbrechende Waffe“ so schnell wie möglich für den Kampfeinsatz bereitzustellen.

Der deutsche Raketenforscher Markus Schiller geht davon aus, dass die ARRW von 2023 an den US-Streitkräften zugehen werden. „Diese Waffe ist offensichtlich gegen Russland und China gerichtet“, so Schiller, „und die Amerikaner arbeiten mit Hochdruck daran.“

Im Gegensatz zur Kinschal ist bei der ARRW nicht vorgesehen, sie optional auch nuklear zu bewaffnen. Die Waffe kann dazu dienen, hochwertige Ziele wie Führungsstände, Munitionsdepots oder auch Kommunikationseinrichtungen in der Tiefe des gegnerischen Raums präzise auszuschalten oder Truppen an der Front aus der Ferne zu unterstützen. Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit, die laut Schätzungen aus Fachkreisen bis zu zwanzigfache Schallgeschwindigkeit erreichen könnte, ist sie selbst für hochentwickelte Flugabwehrraketensysteme, über die vor allem Russland verfügt, aktuell schwer abzufangen.

Gegenwärtig arbeitet eine ganze Reihe von Staaten daran, eigene Hyperschallwaffensysteme zu entwickeln, allen voran die Vereinigten Staaten und China. Die NATO listet ferner in einem Papier von 2020 auch Forschungen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Indien auf. Teils geht es dabei um die Abwehr von Hyperschallwaffen. Nicht bei allen Systemen gehen die Entwicklungen so rasch voran wie bei der ARRW. Im März testeten die USA mit dem „Hypersonic Air-breathing Weapon Concept“ (HAWC) einen neuen Langstrecken-Luft-Boden-Lenkflugkörper. Bis er einsatzfähig wird, dürften nach Ansicht von Markus Schiller noch Jahre vergehen.