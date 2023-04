Asamat Uldarow hatte gestanden, in der Ukraine Kinder getötet zu haben. Nun hat er seine Aussage zurückgezogen. Er ist einer der beiden Männer, die in einem am Montag veröffentlichten Video behauptet hatten, für die russische Söldnergruppe „Wagner“ Zivilisten in der Ukraine getötet zu haben.

Er sei von einem Journalisten zu der Aussage erpresst worden, sagte Asamat Uldarow der russischen Propagandaseite RIA FAN. Sie wird ebenso wie „Wagner“ von Jewgenij Prigoschin kontrolliert und steht seit vergangener Woche auf einer Sanktionsliste der Europäischen Union.

Aus der Haft an die Front

Uldarow und Alexej Sawitschew hatten zuvor in mehreren Gesprächen mit dem Gründer der russischen Menschenrechtsgruppe „Gulagu.net“, Wladimir Ossetschkin, gesagt, sie gehörten zu den Zehntausenden Kämpfern, die aus russischen Gefängnissen rekrutiert wurden, um in der Ukraine zu kämpfen. Ossetschkin veröffentlichte Dokumente, die beweisen sollen, dass beide tatsächlich dort waren. Uldarow und Sawitschew gaben an, sie hätten sich schuldig gefühlt und wollten deshalb von den Gräueltaten in Bachmut und dem Gebiet Donezk erzählen.

In dem gut 80 Minuten langen Video sagt Uldarow, er habe ein fünf oder sechs Jahre altes Mädchen erschossen. „Ich durfte niemanden lebendig herauslassen, denn mein Befehl lautete, alles zu töten, was sich mir in den Weg stellte.“ Die Anweisung sei direkt von Prigoschin gekommen. Nun behauptet Uldarow, er sei betrunken gewesen, als er das Interview gab. Außerdem habe Ossetschkin ihn wegen seiner Zeit im Gefängnis erpresst.

Der Menschenrechtsaktivist, der in Frankreich lebt, sagte dem amerikanischen Sender CNN, er stehe zum Inhalt seiner Gespräche mit den beiden Männern. Uldarows Rückzieher zeige, wie schnell abweichende Stimmen in Russland zum Schweigen gebracht würden. Laut Ossetschkin haben seine Quellen Morddrohungen erhalten, sollten sie ihre Aussagen nicht widerrufen. Sawitschew hatte unter anderem gesagt, seine Einheit habe den Befehl erhalten, alle Männer zu töten, die mindestens 15 Jahre alt sind. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat aufgrund des Videos Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen eingeleitet.