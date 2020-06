Innerkoreanische Spannungen : Die neue starke Frau in Pjöngjang

Es war eine Eskalation mit Ansage: Kurz vor 15 Uhr Ortszeit sprengte Nordkorea das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong in die Luft. Das bestätigte das südkoreanische Vereinigungsministerium in Seoul. Das Regime in Pjöngjang setzte damit eine Drohung in die Tat um, die die Schwester des Machthabers, Kim Yo-jong, am Samstag ausgesprochen hatte: „In nicht allzu langer Zeit wird eine tragische Szene des komplett zerstörten nutzlosen Nord-Süd-Verbindungsbüros zu sehen sein“.

Verletzte auf südkoreanischer Seite gebe es nicht, weil Südkorea schon Ende Januar alle Mitarbeiter aus dem Büro abgezogen hatte, teilte das Vereinigungsministerium mit. Die Regierung hatte als Grund die Coronavirus-Epidemie genannt. Das Verbindungsbüro befand sich auf dem Gelände eines Industriekomplexes, den der Norden und der Süden über Jahre als Zeichen der Annäherung gemeinsam betrieben haben. Er liegt auf nordkoreanischem Gebiet wenige Kilometer von der entmilitarisierten Zone entfernt.