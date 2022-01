Raketentest : Nordkorea sucht nach Aufmerksamkeit

Nordkorea steht zurzeit nicht unbedingt im Zentrum der weltpolitischen Aufmerksamkeit. Das ist angesichts zahlreicher innerer Schwierigkeiten ein Problem für das Regime. In ähnlichen Konstellationen hat es in der Vergangenheit schon öfter durch militärische Kraftmeierei auf sich aufmerksam zu machen versucht. Diesmal, so behauptete die amtliche Nachrichtenagentur am Donnerstag, soll es sogar der Test einer Hyperschallwaffe gewesen sein. Diese fliegt normalerweise mit fünffacher Schallgeschwindigkeit und kann während des Fluges gesteuert werden. Beides erschwert jegliche Abwehr sehr.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap zitierte Vertreter der südkoreanischen Armee am Donnerstag mit der Bemerkung, es sehe so aus, als sei das Waffensystem des Nordens noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Das hieße, es ist in der Zukunft mit weiteren Tests zu rechnen.