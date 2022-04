Kim Jong-un schreibt Moon : Lobesgrüße aus Pjöngjang

Die Offerten von Südkoreas scheidendem Präsidenten Moon wurden im Norden lange missachtet. Zum Abschied schreibt Kim Jong-un ihm aber einen freundlichen Brief, der eine Botschaft an seinen Nachfolger ist.

In einem Abschiedsbrief an den scheidenden südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in hat der nordkoreanische Machthaber dessen Bemühungen um eine Annäherung beider Staaten gelobt. In dem Schreiben habe Kim Jong-un „die Schmerzen und Anstrengungen gewürdigt, die Moon Jae-in bis in die letzten Tage seiner Amtszeit für die große Sache der Nation in Kauf genommen hat“, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.

Der Machthaber erinnerte an die „historische Gemeinsame Erklärung“, in der sich die beiden Staatschefs bei ihrem ersten Gipfel im April 2018 verpflichtet hatten, Schritte hin zu einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu unternehmen. Das Treffen ebnete den Weg für eine zwischenzeitliche innerkoreanische Annäherung und drei Treffen Kims mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump.

Nachfolger für härtere Gangart

Seit dem Gipfel von Hanoi im Februar 2019 hat es jedoch keine weiteren Verhandlungen gegeben. Nordkorea ließ Bemühungen Moons um eine Annäherung mehrfach ins Leere laufen und sprengte das Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong.

Mit seinem Brief reagierte Kim auf ein Abschiedsschreiben Moons, in dem dieser den Nordkoreaner zum Dialog mit seinem Nachfolger Yoon Suk-yeol und zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Amerika aufgerufen hat. Beobachter sehen in den Äußerungen Kims auch eine Botschaft an Yoon, der sein Amt am 10. Mai antritt.

Der konservative Politiker hat eine härtere Gangart im Umgang mit Nordkorea angekündigt. Unter anderem nahm er für sein Land das Recht in Anspruch, einem nordkoreanischen Raketenangriff durch einen Präventivschlag zuvorzukommen. In Kims Lob an dessen Vorgänger steckt die Warnung, dass der neue Präsident Yoon für eine weitere Verschlechterung der Beziehung die Verantwortung tragen würde. Die Agentur KCNA bezeichnete den Austausch der Briefe zwischen Moon und Kim als „Zeichen des tiefen Vertrauens“ der beiden Staatschefs.