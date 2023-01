Nordkorea : Kim will Zahl der Atomwaffen „exponentiell“ erhöhen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum Ende des jährlichen Parteitags der Regierungspartei und nach einem Jahr verstärkter Waffentests einen massiven Ausbau der Kernwaffen des Landes gefordert. In einem Bericht forderte Kim nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Sonntag einen „exponentiellen“ Ausbau des Atomwaffenarsenals des Landes. Demnach benötigt Nordkorea die „Massenproduktion taktischer Atomwaffen“ sowie die Entwicklung eines Systems für Interkontinentalraketen, „dessen Hauptaufgabe ein schneller nuklearer Gegenschlag“ sei.

Bei dem Bericht handele es sich um die „Hauptorientierung" der Atom- und Verteidigungsstrategie für 2023, hieß es. Als Grund für die Aufrüstung nennt der Bericht laut KCNA die Feindseligkeit der Vereinigten Staaten und Südkoreas. Das abgeschottete Nordkorea baut sein Waffenarsenal und auch seine atomaren Kapazitäten beständig aus, die kommunistische Führung in Pjöngjang droht immer wieder mit einer militärischen Eskalation in der Region.

In vergangenen Jahr hat Nordkorea eine nie dagewesene Zahl an Waffentests vorgenommen, darunter der Start seiner bisher am weitesten entwickelten Interkontinentalrakete im November. Am Samstag und Sonntag feuerte Pjöngjang nach Angaben aus Südkorea ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen ab. KCNA berichtete am Sonntag, die Raketenstarts seien ein „Test der super-großen Raketenwerfer" gewesen. In einem gesonderten KCNA-Bericht erklärte Kim, die Waffen würden Südkorea „als Ganzes in Reichweite“ bringen und könnten einen „taktischen Atomsprengkopf“ tragen.

Das südkoreanische Verteidigungsministerium in Seoul bezeichnete die jüngsten Drohungen aus Nordkorea als „provokative Rhetorik, die dem Frieden und der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel ernsthaft schadet“. Es forderte Pjöngjang auf, seine Atomprogramme unverzüglich aufzugeben. “Wir weisen eindringlich darauf hin, dass es das Ende von Kim Jong-uns Regime wäre, sollte Nordkorea Atomwaffen einsetzen“, erklärte das Ministerium.

Die Vereinigten Staaten und Südkorea warnen seit Monaten davor, dass Nordkorea seinen siebten Atomtest vorbereiten könnte. Kim hat angekündigt, sein Land zur „stärksten Atommacht der Welt“ zu machen. Seit dem Korea-Krieg in den Fünfzigerjahren haben die beiden koreanischen Staaten keinen Friedensvertrag geschlossen.