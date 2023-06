Seit mehr als zwei Wochen sind die Menschen in Kiew nahezu täglich russischen Luftangriffen ausgesetzt. Trotz aller Angst ist die Stimmung in der ukrainischen Hauptstadt kämpferisch.

Auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hielt sich am Donnerstag zeitweise in einem Bunker auf. Bild: AFP

Wer in diesen Tagen mit Bekannten in Kiew telefoniert, erhält ein bedrückendes Bild. Die ukrainische Hauptstadt erlebt derzeit fast jede Nacht russische Luftangriffe. Am Donnerstag heulten die Sirenen um 2.49 Uhr, etwas mehr als eine Stunde später kam das Signal zur Entwarnung. Gegen acht und gegen zehn Uhr morgens gab es für jeweils 20 Minuten abermals Luftalarm. genug, um den Tagesablauf durcheinanderzubringen und zahllose Menschen in die Schutzräume und Keller zu treiben.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Einwohner berichten, sie hätten genug vom nächtlichen „Terror“: „Wir wohnen im obersten Stock eines Wohnblocks“, erzählt Diana Duzyk. „Nachts finden über Kiew Luftkämpfe zwischen russischen Geschossen und unseren Luftabwehrraketen statt. Einmal haben in unserer Wohnung dabei die Fensterscheiben geklirrt. Das Schlimmste ist jetzt, dass die Angriffe sehr intensiv sind und die Abstände gering, sodass man kaum zum Schlafen kommt. Aber das Leben geht weiter, alle gehen zur Arbeit. Niemand flieht deswegen ins Ausland.“ Allerdings arbeiten Duzyk und ihr Mann – wie manche ihrer Bekannten – seit ein paar Tagen von der „Datscha“, dem Wochenendhäuschen aus. „Hier ist es etwas sicherer.“