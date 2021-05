Kidnapping an einer Schule : Bewaffnete entführen in Nigeria bis zu 200 Kinder

Im Norden Nigerias haben Bewaffnete Dutzende Kinder aus einer Schule entführt. Laut Polizei könnten die Entführer in der Stadt Tegina bis zu 200 Kinder in ihre Gewalt gebracht haben. Bewaffnete auf Motorrädern hätten wahllos um sich geschossen und eine noch nicht genau bezifferte Zahl von Kinder entführt. Auch nigerianische Medien sprachen von bis 200 gekidnappten Kindern und einem Todesopfer.

Eine Sprecherin bestätigte, dass es eine Entführung an der Schule in Tegina gegeben hat. „Wir müssen aber noch die genaue Zahl der entführten Schüler feststellen“, sagte Mary Noel Berje der Nachrichtenagentur Reuters. Dem britischen Nachrichtensender BBC zufolge besuchen Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 18 Jahre die Schule. In derselben Region hatten erst im Februar Bewaffnete 27 Schüler verschleppt und einen getötet.

Im bevölkerungsreichsten Land Afrikas sind in den vergangenen Jahren wiederholt Schüler und Studenten entführt worden. Seit Dezember sollen es laut Reuters mehr als 700 Studenten und Schüler gewesen sein. Der spektakulärste Fall ereignete sich 2014, als die islamistische Terrormiliz Boko Haram 276 Schülerinnen entführte. Inzwischen terrorisieren auch kriminelle Banden die Bevölkerung mit Massenentführungen. Offen bleibt meist, ob Lösegeld gezahlt wurde.

Erst am Samstag war eine Gruppe von 14 entführten Studenten und Universitätsmitarbeitern in Nigeria nach über einem Monat Geiselhaft wieder freigekommen. Die Studenten und Angestellten der Greenfield Universität in Kaduna waren am 20. April von unbekannten Bewaffneten entführt worden. Während der Verhandlungen mit der Regierung um ein Lösegeld töteten die Entführer fünf Geiseln, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.