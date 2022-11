Kongresswahlen in Amerika : McCarthys letzte Chance

Eine Wortmeldung Kevin McCarthys wurde jüngst im Weißen Haus aufmerksam registriert. Der republikanische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus sagte, angesichts der drohenden Rezession werde es keinen Blankoscheck für die Ukraine geben. Er musste wissen, wie dies verstanden werden würde. Die Nachricht, die Republikaner stellten die Militärhilfe für Kiew in Frage, verbreitete sich.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Präsident Joe Biden widersprach umgehend. Die Unterstützung für die Ukraine sei im amerikanischen Interesse. Im Weißen Haus wurde erwogen, dass nächste Hilfspaket, das im Dezember, also noch vor Konstituierung des neuen Kongresses, verabschiedet werden soll, rasch auszubauen. Künftig, mit einer wahrscheinlichen republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus, könnte es schwieriger werden, die Zustimmung des Kongresses zu sichern.

Die Äußerung des Republikaners wurde aber auch in den eigenen Reihen aufmerksam verfolgt. Die große Mehrheit der Abgeordneten der Fraktion hatte bislang die Hilfspakete der Biden-Regierung stets unterstützt. Warum nun der Schwenk? McCarthy, so die verbreitete Lesart in Washington, sieht sich genötigt, auf die Isolationisten im „America-first“-Flügel seiner Fraktion zuzugehen. Schließlich war es nicht das erste Signal dieser Art.

McCarthy ist zuversichtlich

Als der Minderheitsführer im September in der Nähe von Pittsburgh, im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania, die legislative Agenda seiner Partei für das kommende Jahr präsentierte, waren nicht nur Mitglieder des Fraktionsvorstandes dabei. Direkt hinter McCarthy saß Marjorie Taylor Greene, die Abgeordnete und QAnon-Anhängerin aus Georgia, der wegen ihrer nationalistischen und verschwörungstheoretischen Äußerungen bislang keine Bühne geboten worden war.

Taylor Greenes Platzierung bei dem Wahlkampfauftritt sorgte für Gesprächsstoff in der Partei, zumal es in Pennsylvania darum geht, Wechselwähler der politischen Mitte zu umwerben. MTG, wie die schrille Abgeordnete genannt wird, hatte es geschafft, mit Unterstützung Donald Trumps zur informellen Sprecherin des „America-first“-Lagers in Washington zu avancieren. McCarthy muss sie als Machtfaktor anerkennen.

Der 57 Jahre alte Abgeordnete will im Januar, wenn sich das Repräsentantenhaus neu konstituiert, endlich sein Ziel erreichen und im zweiten Anlauf Sprecher der Kammer werden. Dass er zuletzt mehrfach nach rechts blinkte, war auch den Umfragen geschuldet. Nach dem Ende der parlamentarischen Sommerpause sah es zwischenzeitlich so aus, als ob der monatelang sicher geglaubte Erdrutschsieg der Republikaner gefährdet sei. Zwar wurde für den 8. November immer noch ein Machtwechsel prognostiziert. Doch schien es nur auf eine Mehrheit von einem Dutzend Sitzen hinauszulaufen.

Im Schlussspurt des Wahlkampfes blickt McCarthy wieder etwas zuversichtlicher auf den Wahltag. Doch noch vor wenigen Wochen machte sich Nervosität breit: Was, wenn seine Fraktion die Mehrheit sichert, aber einige Trumpisten vom harten Kern ankündigen, ihn nicht zu wählen? Dann wäre alles umsonst gewesen.

McCarthy fährt einen Schlingerkurs

McCarthy hat in den vergangenen zwei Jahren einen schwierigen Balanceakt bewältigt. Das heißt: Eigentlich fing alles mit einem bemerkenswerten Zickzackkurs an: Am 6. Januar 2021 sah es so aus, als würde McCarthy endgültig mit Trump brechen. Während seinerzeit der gewalttätige Mob das Kapitol stürmte, telefonierte der Minderheitsführer mit dem abgewählten Präsidenten. Er forderte ihn auf, seine Leute zurückzurufen. Trump entgegnete unbeeindruckt: „Nun, Kevin, ich denke, die Leute sind wegen der Wahl aufgebrachter als du es bist“. Dann soll es laut geworden sein. McCarthy brüllte Trump an: „Aufgebrachter? Sie versuchen, verdammt noch mal, mich umzubringen“. Und: „Mit wem, zum Teufel, glaubst du eigentlich zu reden?“