Nachfolge am Supreme Court : Botschaften für die Trump-Basis

Ketanji Brown Jackson atmet tief durch und bemüht sich, die Fassung zu bewahren. Joe Bidens Kandidatin für den frei werdenden Posten am Supreme Court wurde ausgiebig vorbereitet auf die Anhörung. Die Mitglieder des Justizausschusses des Senats hatten versichert, das Bestätigungsverfahren für die 51 Jahre alte Juristin, die nach dem Willen des Präsidenten die erste afroamerikanische Verfassungsrichterin werden soll, werde zivil ablaufen. Doch gibt es da die Senatoren Ted Cruz und Josh Hawley, die ihre eigene Agenda haben.

13 Stunden dauert die Marathonsitzung auf dem Kapitolshügel in Washington am Dienstag. Der Rechtsaußen der Republikaner hat sie soeben gefragt, ob sie wisse, dass an der „Georgetown Day School“, einer Privatschule in Washington, in dessen Aufsichtsgremium die Richterin sitzt, die „Critical Race Theory“ unterrichtet werde. Er präsentierte ein Buch, in dem es heiße, Babys werde beigebracht, rassistisch oder nicht-rassistisch zu sein. „Stimmen sie der Aussage des Buches zu, dass Babys rassistisch sind“, fragt er. Jackson muss schlucken. Sie schweigt einige Momente und schaut Cruz irritiert an. Dann sagt sie: „Ich glaube nicht, dass irgendeinem Kind das Gefühl vermittelt werden sollte, es sei rassistisch.“ Sie habe die Bücher nicht überprüft. Das Aufsichtsgremium sei nicht für den Lehrplan zuständig. Auch habe es nichts mit ihrer Arbeit als Richterin zu tun.

Der Senator aus Texas hat ein Jahr vor Jackson in Harvard sein Jura-Studium abgeschlossen. Es ist das dritte Anhörungsverfahren für die Juristin – schon nach ihren Nominierungen für das Bundesgericht von Washington und das Berufungsgericht des Hauptstadtdistriktes hatte sie das Verfahren zu durchlaufen. Cruz wird wissen, dass Jackson mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im April vom Senat bestätigt wird – mit der knappen Mehrheit der Demokraten. Womöglich gar mit einigen Stimmen aus dem Lager der moderaten Republikaner. Auch weiß Cruz, dass die Berufung Jackson nichts an der politischen Ausrichtung des Supreme Court ändert wird. Sie soll den liberalen Verfassungsrichter Stephen Breyer ersetzen. Die konservative Mehrheit ist nicht in Gefahr. Sechs der neun Richter wurden von republikanischen Präsidenten nominiert.

Cruz geht es um etwas anderes. Das Bestätigungsverfahren ist ein Forum, um sein Profil zu schärfen und sich in Stellung zu bringen. Nicht nur bei den Republikanern. Kamala Harris nutzte 2018 bekanntlich ihren Sitz im Justizausschuss, um Brett Kavanaugh, Donald Trumps umstrittenen Kandidaten für das Verfassungsgericht, zu grillen und so ihre Bewerbung in den Vorwahlen der Demokraten vorzubereiten. Die lief dann zwar nicht wie erhofft, doch wurde Harris am Ende immerhin Vizepräsidentin. Cruz, der 2016 der letzte Konkurrent Trumps in den republikanischen Vorwahlen war, hofft auf eine neue Chance 2024. Mehrere Republikaner vom rechten Rand, die sich wünschen, dass Trump nicht wieder antritt, schielen auf dessen Bewegung. Und die „Critical Race Theory“, die ihrer Meinung nach den (weißen) Amerikanern ihre Geschichte madig machen soll, ist das geeignete Schlagwort, um an der Basis Punkte zu machen. Cruz‘ Befragung seiner Kommilitonin wurde hernach als Videoclip in die sozialen Medien gespeist, wo er in rechten Zirkeln Verbreitung findet soll.

Cruz hat Konkurrenz. Josh Hawley verfolgt die gleiche Strategie. Der junge Senator aus Missouri zählte am 6. Januar 2021 mit Cruz zu jenen Protagonisten im Zertifizierungsverfahren, die Einspruch gegen Bidens Wahlsieg einlegten. In seiner Befragung am Dienstag konzentrierte er sich auf das Thema Kinderpornographie. Anlass war der Fall eines 18 Jahre alten Angeklagten, den Jackson einst wegen des Besitzes kinderpornographischer Bilder zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt hatte, womit sie am unteren Ende der Strafmaßempfehlung blieb. Jackson verwies darauf, dass die meisten Bilder des Angeklagten Personen gezeigt hätten, die nur wenige Jahre jünger gewesen seien als er. Hawley erwiderte, dass ein Bild aber ein acht Jahre altes Kind gezeigt habe.

Bekenntnis zum „Originalism“

Es folgte eine längere Debatte darüber, dass der Kongress eigentlich der Justiz in kinderpornographischen Fällen ihren Ermessensspielraum gesetzlich beschneiden wollte, um lange Haftstrafen durchzusetzen, der Supreme Court dies aber unter der Federführung des konservativen Verfassungsrichters Antonin Scalia für nichtig erklärt hatte. Auch führten die Demokraten an, dass Richterkandidaten, die einst von Trump nominiert worden waren, in ähnlichen Fällen ebenfalls Urteile am unteren Ende der Strafmaßempfehlung gefällt hätten.

Das Thema Pädophilie wollte Cruz nicht Hawley überlassen. Auch er warf Jackson vor, er erkenne mit Blick auf sexuelle Triebtäter ein Muster der Fürsprache. Demokraten wiesen später empört darauf hin, den Senatoren sei es darum gegangen, die QAnon-Anhänger, die innerhalb der Trump-Bewegung inzwischen mächtig seien, zu bedienen. Die Verschwörungstheoretiker verbreiten unter anderem, dass Demokraten Pädophilen-Ringe betrieben.

Abseits des Nebenschauplatzes der Senatoren Cruz und Hawley offenbarte Jackson durchaus den Ehrgeiz, die ein oder andere Stimme aus dem konservativen Lager zu erhalten. Um den Vorwurf zu entkräften, sie sei eine linke Juristin, die zum richterlichen Aktivismus neige und den Supreme Court als Ersatzgesetzgeber betrachte, bekannte sie sich zum „Originalism“. Die konservative Rechtsphilosophie besagt, dass die Verfassungsinterpretation sich nur an der ursprünglichen Absicht der Gründerväter zu orientieren habe. Jackson schränkte aber ein, ihre Methodologie umfasse auch andere Elemente. Ihre Äußerung dürfte im linken Flügel der Demokraten manchen überrascht haben. Dick Durbin, der Vorsitzende des Justizausschusses, selbst ein Zentrist bei den Demokraten, äußerte am Mittwoch wohl auch deshalb, es sei mitunter eine Herausforderung, die konservative Rechtsschule mit der Realität in Einklang zu bringen.