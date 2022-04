Berufung an Verfassungsgericht : Eine historische Bestätigung

Ketanji Brown Jackson blickte lächelnd auf den Bildschirm im Weißen Haus – die Rührung war ihr anzusehen, als Vizepräsidentin Kamala Harris ihre Berufung an das Oberste Gericht verkündete. Harris leitete die Bestätigung im Senat, neben Jackson stand Präsident Joe Biden vor dem Fernseher. Während beide sich lachend an den Händen hielten und umarmten, jubelten viele Demokraten in der Kammer. In der 233 Jahre währenden Geschichte des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten ist Jackson die erste schwarze Frau, die Recht sprechen wird. Bei der Abstimmung hatten 53 Senatoren für ihre Ernennung, 47 gegen sie gestimmt. Der einigen Fraktion der Demokraten schlossen sich die Republikanerinnen Susan Collins aus Maine, Lisa Murkowski aus Alaska sowie Mitt Romney aus Utah an. Die neue Oberste Richterin wird ihr Amt Anfang Oktober antreten, nachdem Vorgänger Stephen Breyer im Sommer in Pension geht.

Die 51 Jahre alte Jackson hat eine klassische Juristinnenkarriere hinter sich. Sie wurde im vergangenen Jahr von Biden an das Bundes-Berufungs-Gericht von Washington, D.C. berufen. Davor war die Mutter zweier Töchter bereits Richterin am Bundes-Bezirks-Gericht der Hauptstadt gewesen. Seit dem Jahr 2000 hatte sie als Anwältin, zeitweise auch als Pflichtverteidigerin gearbeitet. Als Assistentin hatte sie nach ihrem Studium an der Harvard-Universität ein Jahr lang für den Verfassungsrichter Breyer gearbeitet, dessen Platz sie nun einnehmen wird. Jackson, die in der Hauptstadt geboren wurde und in Miami aufwuchs, war von 2010 bis 2014 auch stellvertretende Vorsitzende der Bundeskommission für die Strafzumessung. Bereits 2016 war sie als Nachfolgerin des verstorbenen Obersten Richters Antonin Scalia im Gespräch. Für dessen Sitz nominierte der damalige Präsident Barack Obama schließlich erfolglos Merrick Garland, der heute Justizminister ist.

Keine Änderung der Kräfteverhältnisse

Die Qualifikation der Richterin ist unter Fachleuten unumstritten – dennoch sah sie sich in den Anhörungen vor der Abstimmung harten Angriffen vieler Republikaner ausgesetzt. Dass Joe Biden schon im Wahlkampf versprochen hatte, eine schwarze Frau für den Supreme Court zu nominieren, ärgerte viele Konservative. Sie sagten, Richter sollten nach ihren Fähigkeiten, nicht nach der Hautfarbe oder dem Geschlecht ausgewählt werden. Sie warfen Jackson vor, „weiche“ Urteile gefällt oder als Anwältin Häftlinge aus dem Militärgefängnis Guantánamo verteidigt zu haben. Tom Cotton, Senator aus Arkansas, verstieg sich zu der Frage: „Denken Sie, dass wir mehr oder weniger Mörder erwischen und einsperren sollten?“ Rechte Fernsehsender, aber auch Abgeordnete wie Marjorie Taylor Greene verbreiteten die Behauptung, Jackson habe besonders milde Urteile gegen pädokriminelle Täter gefällt. Die Besessenheit mit vermeintlichen Kindervergewaltigern unter Demokraten schwappte also auch in das Berufungsverfahren.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Jackson brachte die Befragungen indessen hinter sich, ohne auf die Provokationen einzusteigen. Als Respektlosigkeit ihr gegenüber werteten es manche Beobachter, dass die republikanischen Senatoren Lindsey Graham aus South Carolina und Jim Inhofe aus Oklahoma entgegen der bindenden Kleiderordnung des Hauses am Donnerstag keine Krawatten trugen. Sie mussten ihre Stimme von der Garderobe aus abgeben.

Außerhalb der Kammer konnten Vertreter rechter Vorfeldorganisationen noch deutlicher werden als die Politiker in den Befragungen und zeigten, wie viel Rassismus hinter den heftigen Reaktionen auf die Personalie steckt. So sagte Charlie Kirk, Gründer der einflussreichen Jugendorganisation „Turning Point USA“: „Ketanji Brown Jackson ist, wie euer Land unter der Critical Race Theory aussieht. KBJ ist euer Land auf CRT.“ Die „unintelligente“ Richterin sei „eine Verkörperung der Tyrannei“ unter der man zur Zeit lebe, so Kirk. Er steht damit für jenen rechten Flügel um Donald Trump, der nach wie vor die Republikaner dominiert. Sie bekämpfen antirassistische Lehrinhalte an Schulen und Universitäten seit Monaten unter dem Schlagwort „Critical Race Theory“, das eigentlich eine juristische Theorie bezeichnet, mit der sich Jackson eigenen Angaben zufolge nicht eingehend befasst habe.

Mehr zum Thema 1/

Trotz aller Angriffe könne ihm niemand die große Freude über die erste Afroamerikanerin auf der Richterbank des Supreme Court nehmen, hatte New Jerseys schwarzer Senator Cory Booker bei Jacksons Befragung gesagt. Das war auch die Stimmung vieler Demokraten nach der erfolgreichen Abstimmung. Dass Kamala Harris, die erste schwarze Vizepräsidentin, die Berufung der ersten schwarzen Frau an das Oberste Gericht verkünden könne, sei ein historischer Meilenstein, sagte etwa die Kongressabgeordnete Terri Sewell, umringt von anderen Mitgliedern des „Congressional Black Caucus“. Sewell ist die erste afroamerikanische Abgeordnete aus Alabama. Jackson definiere neu, was für schwarze Frauen kommender Generationen möglich sei und wovon afroamerikanische Mädchen für sich träumen könnten. „You have to see it, to be it“, zitierte sie eine häufig gebrauchte Redewendung – man muss es sehen, um es sein zu können.

Die Berufung Jacksons stellt angesichts der politischen Bedeutung des Supreme Court einen historischen Schritt dar und normalisiert die Ausübung politischer Macht durch schwarze Frauen weiter. Die politischen Kräfteverhältnisse verändert die Ernennung aber nicht – nach wie vor werden die Konservativen mit sechs zu drei Richterinnen und Richtern eine komfortable Mehrheit haben.