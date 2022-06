Ketanji Brown Jackson : Erste schwarze Frau am Supreme Court vereidigt

Ketanji Brown Jackson ist als erste schwarze Frau in der amerikanischen Geschichte als Richterin am Supreme Court der USA vereidigt worden. Jackson legte am Donnerstag am Obersten Gerichtshof des Landes ihren Amtseid ab. Die 51-Jährige folgt auf den langjährigen Supreme-Court-Richter Stephen Breyer, der am Donnerstag offiziell in den Ruhestand ging.

Der 83-jährige Breyer hatte bereits zu Jahresbeginn angekündigt, sich in diesem Sommer nach fast drei Jahrzehnten an dem Gericht von seinem Posten zurückzuziehen. US-Präsident Joe Biden bekam so zum ersten Mal in seiner Amtszeit die Chance, einen der neun Richterposten am Supreme Court nachzubesetzen. Richter dort werden auf Lebenszeit ernannt und müssen in einem aufwendigen Prozedere vom Senat bestätigt werden. Jackson nahm diese Hürde bereits Anfang April. Der Bestätigungsprozess in der Kongresskammer war für die Absolventin der Elite-Universität Harvard, die zuletzt als Richterin am Bundesberufungsgericht von Washington wirkte, allerdings alles andere als ein Spaziergang. Die Republikaner nutzten die Senatsanhörungen als Wahlkampfbühne und warfen der mit einem Chirurgen verheirateten Mutter von zwei Töchtern vor, als Richterin zu milde Urteile gegen Kinderpornografie-Straftäter verhängt zu haben – eine von unabhängigen Faktenprüfern rasch entkräftete Anschuldigung.

Jackson selbst hatte vor dem Senat im Frühjahr ihre Rolle als Vorbild herausgestellt. „Seit ich für diesen Posten nominiert wurde, habe ich so viele Botschaften und Briefe und Fotos von jungen Mädchen aus dem ganzen Land bekommen, die mir sagen, wie aufgeregt sie über diese Chance sind“, hatte Jackson gesagt und will durch ihre eigenen Karriere schwarze Mädchen ermutigen, es im Justizwesen nach ganz oben zu schaffen. Der Supreme Court war da bislang alles andere als beispielhaft: In seiner 233-jährigen Geschichte waren von 115 Richtern 108 weiße Männer. Zwei schwarze Männer schafften es bislang an das mächtige Gericht.

An der konservativen Mehrheit am obersten US-Gericht ändert der Personalwechsel nichts. Breyer und Jackson gehören beide dem liberalen Lager an. Bidens republikanischer Vorgänger Donald Trump hatte in seiner Amtszeit drei Richter am Supreme Court plazieren können und das Gericht so auf längere Sicht nach rechts gerückt. Momentan gelten sechs der neun Richter als konservativ.

Die neue konservative Macht hatte sich vergangene Woche in besonderem Ausmaß gezeigt, als das Gericht ein Grundsatzurteil von 1973 kippte, das in den vergangenen fast 50 Jahren das Recht auf Abtreibung in den USA gesichert hatte.

Jackson wird fortan an der Seite der Verfassungsrichterinnen Elena Kagan und Sonia Sotomayor das linksliberale Lager am Supreme Court bilden. Sie wird sich daran gewöhnen müssen, bei wichtigen Urteilen machtlos zuzusehen, wie das konservative Lager die Entscheidungen trifft. Ihr bleibt dann die undankbare Aufgabe, eine abweichende Meinung zu verfassen.