Kemal Kilicdaroglu : Der türkische Olaf Scholz

Kemal Kilicdaroglu auf einer Wahlkampfveranstaltung in Tekirdag am 27. April 2023 Bild: Reuters

Wenn der türkische Präsident über seinen Herausforderer spricht, nennt er ihn am liebsten „Bye-bye-Kemal“. Der Spott kommt nicht von ungefähr. Selbst in der eigenen Partei galt der 74 Jahre alte Kemal Kilicdaroglu lange als zu weich, zu langweilig, zu wenig wahlkampftauglich, um gegen den charismatischen Machtmenschen Recep Tayyip Erdogan zu bestehen.

Doch in den vergangenen Wochen hat sich das Blatt gewendet. Selbst Skeptiker wie der Istanbuler Politikwissenschaftler Berk Esen sind „positiv überrascht“ von Kilicdaroglus Wahlkampf. Auf einmal sieht es so aus, als könnte ausgerechnet „Onkel Kemal“ etwas schaffen, das es sonst auf der Welt sehr selten gibt: einen Autokraten mittels Wahlen von der Macht zu verdrängen. Kilicdaroglu spricht schon von einem „Leitbild“ für andere Länder.

„Vor einem halben Jahr hätte niemand es für möglich gehalten, dass Kilicdaroglu gegen Erdogan gewinnen könnte“, sagt Henrik Meyer, Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Istanbul. Er kennt den Parteichef gut. Die Republikanische Volkspartei (CHP) sei lange davon ausgegangen, dass ein Kandidat „auf Erdogan draufhauen“ müsse. Doch neuere Meinungsforschungsanalysen der Partei zeigten, dass ein „ausgleichender Stil und eine positive Botschaft“ mehr Aussicht auf Erfolg hätten. Das zu verkörpern, fällt dem früheren Chef der Sozialversicherungsbehörde leicht.

Versöhnung statt Kulturkampf

Kilicdaroglu stellt sich als Anti-Erdogan dar. Während der Präsident sich mit der neuesten Hardware der türkischen Rüstungsindustrie präsentiert, sitzt sein Gegner in der heimischen Küche und spricht über den Preis von Zwiebeln. Während Erdogan polarisiert und gegen Ungläubige und sexuelle Minderheiten hetzt, um die sunnitisch-konservative Mehrheit der Bevölkerung für sich zu mobilisieren, fordert Kilicdaroglu ein Ende des Kulturkampfs und predigt „Versöhnung“.

Der Ein-Mann-Schau des Präsidenten hält er einen kollektiven Führungsstil entgegen. Im Falle eines Wahlsiegs will er mit bis zu neun Vizepräsidenten regieren und das Parlament stärken. Dass er mit solchen Botschaften punkten kann, liegt vor allem an der hohen Inflation und dem Wertverfall der Lira. „Identitätspolitik verliert an Bedeutung, wenn Alltagssorgen dominieren“, sagt FES-Büroleiter Meyer.

Es ist ein Wahlkampf mit ungleichen Mitteln. Die Opposition wirft dem staatlichen Fernsehsender TRT vor, dass er im Monat April 32 Stunden lang die Reden des Präsidenten übertragen habe. Auf Kilicdaroglu seien dagegen nur 32 Minuten Sendezeit entfallen.

Das erschwert es dem Herausforderer, mit seinen Botschaften in die Echokammer der Erdogan-Unterstützer vorzudringen. Beispiel Erdbeben: Von der Wut über die mancherorts verspätete Hilfe scheint die Opposition weniger zu profitieren als ursprünglich gedacht. Laut einer Umfrage des Instituts Metropoll trauen mehr Befragte Erdogan einen Wiederaufbau der zerstörten Gebiete zu als Kilicdaroglu.

Man warnt vor einem „Sturm auf das Kapitol“

Noch scheint der Ausgang der Präsidentenwahl offen. Das ist neu für die Türkei, wo Erdogan seit 2003 fast unangefochten an der Macht ist. Das knappe Rennen hat eine Eigendynamik entfaltet. Erdogans Nimbus der Unbesiegbarkeit verblasst. Das spüren auch seine Anhänger. An die Stelle von Hohn und Spott über den politischen Gegner treten zunehmend düstere Töne. Innenminister Süleyman Soylu nannte die Wahl einen „Putschversuch des Westens“. Erdogan sagte: „Meine Nation wird dieses Land nicht an jemanden ausliefern, der mithilfe von Kandil (der Terrorgruppe PKK) Präsident wird.“

Sind das nur robuste Versuche, die eigene Wählerschaft zu mobilisieren? Oder wird hier schon an einem Narrativ gestrickt, um im Falle einer Wahlniederlage das Ergebnis zu diskreditieren? Im Umfeld von Kilicdaroglu werden schon Vergleiche mit Donald Trump und dem Sturm auf das Kapitol gezogen. Man zeigt sich ernsthaft besorgt. Der Präsidentschaftskandidat hat seine Anhänger aufgefordert, im Falle eines Sieges in der Wahlnacht „in ihren Häusern zu bleiben, statt auf den Straßen zu feiern“. Er warnt, „bewaffnete Kräfte könnten auf die Straße gehen“.