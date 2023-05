In China ist eine neuerliche Corona-Welle in vollem Gange. Die Rede ist von Dutzenden Millionen Neuinfektionen. Doch die Behörden halten sich diesmal zurück.

Eine Straße in Peking am 29. Mai Bild: EPA

„Wir nähern uns dem Höchststand“, sagt der Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten in einem Pekinger Krankenhaus. Die Zahl der Corona-Patienten sei im Mai rapide angestiegen. „Unser Krankenhaus empfängt jeden Tag Hunderte von Patienten, und in einigen großen Krankenhäusern sind es zwei- bis dreihundert Patienten täglich“, sagte er einem Gesundheitsmagazin. Immer mehr Menschen erkranken in China wieder an Covid. Die zweite Welle nach der abrupten Öffnung des Landes im Dezember ist in vollem Gange. Im Alltag ist davon wenig zu spüren.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für China, Taiwan und Nordkorea mit Sitz in Peking. Folgen Ich folge



Ob in Zügen oder Bussen, kaum einer trägt Maske, obwohl die Behörden dazu aufrufen. In den sozialen Medien berichten einige, wie sie trotz Infektion weiter zur Arbeit gehen, solange ihr Fieber nicht weiter ansteigt. Das Leben geht weiter, ein weiterer Lockdown ist nicht in Sicht. Jede Woche kämen vierzig Millionen Neuinfektionen hinzu, schätzte der Direktor des Nationalen Forschungszen­trums für Atemwegserkrankungen, Zhong Nanshan, kürzlich. Er rechnet damit, dass der Höhepunkt der neuerlichen Corona-Welle Mitte Juni mit wöchentlich 65 Millionen Neuinfektionen erreicht werde.

„Viele Menschen haben das Gefühl, Covid sei für immer verschwunden“, sagt der Hongkonger Virologe Jin Dong-yin, einer von wenigen Medizinern, die derzeit mit ausländischen Medien sprechen. „Sie glauben einfach, dass es kein Risiko mehr darstellt“, sagt Jin. „Aber das ist eine ganz falsche Vorstellung.“

Hongkonger Virologe: „Niemand kennt die genauen Zahlen“

Ein knappes halbes Jahr nach der ersten grassiert in China jetzt die zweite Welle. Doch gibt es keine Meldepflicht und kein breites Testsystem. Die erste Welle hatte nach der unvorbereiteten Öffnung im vergangenen Dezember nach inoffiziellen Schätzungen bis zu anderthalb Millionen Todesopfer in China gefordert, offiziellen Angaben zufolge dagegen sind es lediglich achtzigtausend Tote gewesen. „Es gibt keine Tests und keine Statistik“, sagt Virologe Jin. „Dies wird also ein Geheimnis der Geschichte bleiben.“ Im Februar hatte das Politbüro der Kommunistischen Partei einen „großen und entscheidenden Sieg“ im Kampf gegen das Virus erklärt. Nun ist es in Gestalt der Omikron-Subvariante XBB.1.5. zurück, so heißt die derzeit wohl gängigste Variante. Sie scheint weniger gefährlich, ist aber sehr ansteckend.

Helfen Sie uns, FAZ.NET noch besser zu machen! Nehmen Sie an unserer Umfrage teil, denn Ihre Meinung ist uns wichtig. Jetzt teilnehmen

Ein Arzt eines Kreiskrankenhauses in der Stadt Nanchang berichtet in Kurzmitteilungen, wie sich viele seiner Familienmitglieder, Patienten und Kollegen zum zweiten Mal infiziert haben. Die Fallzahlen seien aber nicht so hoch wie vor wenigen Monaten. „Vielleicht liegt es an den früheren Erfahrungen, dass die meisten Menschen Vorsichtsmaßnahmen wie bei einer Erkältung ergreifen. Das Krankenhaus hat nicht mit einem Bettenmangel zu kämpfen wie beim letzten Mal.“ Zudem gebe es keine besonderen neuen Anforderungen an sein Krankenhaus, so der Arzt.

Mehr zum Thema 1/

„Niemand kennt die genauen Zahlen“, warnt Jin. Auch er selbst, ein führender Virologe in China, bekommt von den Behörden keine Daten vorgelegt. „Wir wissen also nicht, ob wir uns auf dem Höhepunkt der zweiten Welle befinden, ob es bereits abwärts geht oder ob es noch weiter aufwärts geht.“ Ebenfalls unklar sei, wie viele Chinesen sich zum ersten oder zum zweiten Mal infiziert haben. Es wird wenig getestet. „Ich glaube, dass die Seuchenschutzbehörde zwar Antikörpertests durchführt, doch veröffentlicht sie keine Daten“, sagt Jin. Deshalb beruhen alle kursierenden Angaben auf Schätzungen. „Es wird geschätzt, dass achtzig Prozent der Menschen (in China) infiziert sind, während ich glaube, dass es vielleicht eher siebzig Prozent sind“, so Jin.

Besonders gefährdet seien alte Menschen, weil man die Senioren bei der ersten Welle in den Lockdowns in China noch weitgehend abgeschirmt habe. „Die Behörden sollten sich mehr auf die Hochrisikogruppe konzentrieren“, warnt Jin offen. „Und wenn sie nichts tun, dann werden die älteren Menschen sterben.“

Kritik an Chinas Impfprogramm

Im März hat China jetzt zum ersten Mal für Chinesen einen eigenen mRNA-Covid-Impfstoff zugelassen. Es ist ein Vakzin des chinesischen Herstellers CSPC. Im Ausland hergestellte mRNA-Impfstoffe lässt Peking weiterhin nicht zu, was wohl auch so bleiben wird. Nach Angaben des Herstellers CSPC habe der Impfstoff gute Ergebnisse gezeigt, wenn er als Auffrischungsimpfung für Personen verwendet wurde, die bereits andere Impfungen erhalten hatten. Wenn in China geimpft worden war, war bis dahin ein Totimpfstoff eigener Herstellung verimpft worden. Die Einführung des ersten chinesischen mRNA-Impfstoffes findet auch der Virologe Jin gut. Aber man wisse noch nicht, wie wirksam der Impfstoff ist. „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass auch die Produkte von Pfizer und Moderna zugelassen werden sollten.“

Der Virologe kritisiert Chinas schleppenden Impfverlauf. „Wir sehen keine große Entschlossenheit seitens der Behörden“. Es sei schwierig, in China für Impfungen zu werben, „weil viele Menschen aus eigener Erfahrung das Gefühl haben, dass der Impfstoff nicht wirkt“. Dabei sei selbst der bisherige chinesische Totimpfstoff zwar weniger wirksam als ein mRNA-Impfstoff, könne aber dennoch vor schweren Erkrankungen oder Tod schützen. „Die Impfstoffzögerlichkeit ist jetzt tatsächlich stärker“, sagt Jin.

Denn wenn die Behörden keine dramatischen Infektionszahlen verbreiten, dann haben die Chinesen weniger Anlass zur Sorge. „Sie wollen den Eindruck vermitteln, dass alles ganz normal, dass alles unter Kontrolle sei“, sagt Jin dazu. „Aber sie sind in der Verantwortung, die Verteidigungslinien aufzubauen, die Impfkampagne voranzutreiben und antivirale Medikamente günstiger zu verteilen.“