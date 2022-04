Russland greift Lazarett in Mariupoler Stahlwerk an

Das geschah am Freitag : Russland greift Lazarett in Mariupoler Stahlwerk an

In der Hafenstadt am Asowschen Meer hoffen Zivilisten darauf, dass ein Fluchtkorridor geöffnet wird. Russlands Marine setzt erstmals ein U-Boot ein, um die Ukraine anzugreifen.

Letzte Festung in Mariupol: Das Azovstal-Werk, in dem sich die ukrainischen Verteidiger verschanzt haben, am Donnerstag Bild: Reuters

In der Hafenstadt Mariupol war am Freitag ein Fluchtkorridor für die Zivilisten aus dem umkämpften Stahlwerk Asowstal vorgesehen. „Heute ist eine Operation geplant, um die Zivilisten aus dem Werk zu bekommen“, hatte das Präsidialamt in Kiew mitgeteilt. Evakuierungsaktionen aus der gut 400 000 Einwohner zählenden, seit Anfang März von den russischen Truppen eingekesselten Stadt waren immer wieder gescheitert. In dem Stahlwerk haben eine große Zahl von Zivilisten und Soldaten Zuflucht gesucht.

In der Nacht auf Donnerstag war nach Angaben der Verteidiger das dort eingerichtete Feldlazarett unter schweren Beschuss geraten. Dabei kam mindestens ein Soldat ums Leben, etwa 100 Patienten erlitten weitere Verletzungen. UN-Generalsekretär António Guterres hatte bei seinem Besuch in Kiew am Donnerstag gesagt, die Menschen der Stadt brauchten dringend „eine Waffenruhe, Bewegungsfreiheit und Versorgung. Mariupol ist eine Krise innerhalb der Krise. Die Menschen brauchen einen Fluchtweg aus der Apokalypse.“

Guterres sagte nach seinem Besuch in Moskau Anfang der Woche, der russische Präsident habe „im Grundsatz zugestimmt, dass die UN und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bei der Evakuierung von Zivilisten aus dem Werk Asowstal in Mariupol beteiligt sein werden“. Danach hatte allerdings Putins Sprecher Dmitrij Peskow gesagt, Guterres habe „das Thema angesprochen, und es wird weiter bearbeitet werden. Konkrete Vereinbarungen hat es dazu nicht gegeben.“ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte: „Wir brauchen auch die russische Seite, die ohne Zynismus an die Sache herangeht und das, was sie sagt, tatsächlich umsetzt.“

Ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andrjuschtschenko, verbreitete per Telegram am Freitag Bilder von den „letzten Kämpfen“ um das Stahlwerk. Ein Video zeigt Soldaten mit weißen Armbinden, wie sie die russischen Truppen in der Ukraine tragen, die zu einem Gebäude rennen; einer stürzt dabei, andere versuchen ihn abzutransportieren. Am Donnerstag hätten die Besatzer erfolglos weiter versucht, das Werk unter Einsatz von Panzern zu stürmen.

Im Donbass vermeldete die russische Armee keine nennenswerten Geländegewinne, sie konzentrierte sich offenbar auf Artillerieangriffe. Russland räumte erstmals ein, auch ein U-Boot gegen ukrainische Ziele eingesetzt zu haben. Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, von einem U-Boot im Schwarzen Meer Kalibr-Lenkraketen auf ukrainische Ziele abgefeuert zu haben. Ukrainische Truppen haben offenbar ein Öldepot in der von prorussischen Separatisten gehaltenen Stadt Donezk beschossen und beschädigt. Online veröffentlichte Bilder zeigten die brennende Anlage.

Ukrainische Medien melden den Abschuss eines SU34-Jagdbombers in der Nähe von Charkiw. Derweil wurde die OSZE-Sonderbeobachtermission in der Ukraine am Donnerstagabend offiziell für beendet erklärt. Russland habe der Organisation keine Wahl gelassen, indem es Ende März gegen eine Mandatsverlängerung gestimmt habe, erklärte der amtierende OSZE-Präsident, der polnische Außenminister Zbigniew Rau.