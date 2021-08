Aktualisiert am

Volksabstimmung in Mexiko : Fünf frühere Präsidenten atmen auf

Weil sich nur sehr wenige an einer Volksabstimmung in Mexiko beteiligten, werden keine Ermittlungen gegen fünf frühere Präsidenten eingeleitet. Es ist eine Niederlage für den aktuellen Präsidenten López Obrador.

Die Mexikaner durften am Sonntag in einer Volksabstimmung darüber befinden, ob gegen fünf frühere Präsidenten Ermittlungen aufgenommen und gegebenenfalls auch Prozesse eröffnet werden. Laut ersten Ergebnissen der Wahlbehörde stimmten mehr als neunzig Prozent dafür. Allerdings war die Abstimmungsbeteiligung mit rund acht Prozent so niedrig, dass ihr Ausgang nicht bindend ist. Für ein verbindliches Ergebnis wären mindestens vierzig Prozent Beteiligung notwendig gewesen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Es war in Mexiko die erste verfassungsmäßige Volksabstimmung auf Bundesebene, seit dieses Mittel 2014 durch ein Gesetz geregelt wurde. Gleichzeitig war sie sehr umstritten. Das Thema unterliege der Kompetenz der Justiz, kritisierten Verfassungsrechtler, und dürfe nicht einer Volksabstimmung unterzogen werden. Doch der aktuelle Präsident Andrés Manuel López Obrador, von dem die Initiative für die Abstimmung ausging, setzte sich durch.

Höchstrichter ermahnten López Obrador

Ursprünglich wollte López Obrador die Bevölkerung fragen, ob gegen seine fünf Vorgänger wegen mutmaßlicher Verbrechen, die während ihrer Amtszeit begangen wurden, ermittelt werden sollte. Die fünf früheren Präsidenten Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón und Enrique Peña Nieto sollten namentlich in der Frage erwähnt sein. Der Oberste Gerichtshof ordnete jedoch an, die Frage der Volksabstimmung anzupassen, um die Unschuldsvermutung zu wahren.

Beobachter sahen die Volksabstimmung als Versuch von López Obrador, die Bevölkerung zu mobilisieren. Kritiker warfen dem Präsidenten indes vor, die Volksabstimmung zur Stimmungsmache gegen die Opposition zu missbrauchen. Die geringe Stimmbeteiligung wird denn auch als eine Abfuhr an López Obrador gewertet. Dieser nahm die schwache Wahlbeteiligung bereits vor der Wahl vorweg, indem er ankündigte, sich selbst an der Abstimmung zu beteiligen. Zudem kritisierte er, es seien nicht genügend Wahllokale eingerichtet worden.

Der Vorsitzende von López Obradors linksnationaler Morena-Partei feierte die Abstimmung dennoch als „großen Tag für unsere Demokratie“, betonte das klare Ergebnis und forderte die Schaffung einer Wahrheitskommission und einer „Kommission gegen Straflosigkeit für Wirtschaftsverbrechen des Neoliberalismus“. Die geringe Beteiligung erwähnte er nicht.