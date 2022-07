Niederlage für Regierung : Keine Impfstatus-Kontrolle bei Einreise nach Frankreich

In Frankreich haben sich extreme Rechte, Linksbündnis und rechts-konservative Les Républicains (LR) zusammengeschlossen, um die wichtigste Vorsichtsmaßnahme des neuen Pandemieschutzgesetzes zu Fall zu bringen. Die Minderheitsregierung unter Premierministerin Elisabeth Borne wollte angesichts steigender Infektionszahlen im neuen Gesundheitsschutzgesetz die Möglichkeit verankern, bei Ein- und Ausreise nach Frankreich den Impfstatus (Gesundheitspass) überprüfen zu können.

In den vergangenen 24 Stunden wurden mehr als 182.000 Neuinfektionen registriert. Auch die Zahl der Krankenhauspatienten ist gestiegen. 19.159 Menschen werden wegen einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus behandelt, davon 1158 auf der Intensivstation. Die symbolische Schwelle von 150.000 Covid-19-Toten seit Beginn der Pandemie ist überschritten. Doch Artikel 2 des Gesetzentwurfes, der die Überprüfung des Gesundheitspasses bei Auslandsreisen erlauben soll, wurde in der Nacht zu Mittwoch mit einer Mehrheit von 219 Stimmen bei 195 Gegenstimmen abgelehnt.

Es ist die erste große Niederlage der Minderheitsregierung im Parlament. Premierministerin Borne sagte, die Entscheidung sei schwerwiegend. Die Linkspartei, RN und LR würden mit ihrem Bündnis „Grenzkontrollen verhindern“ und den Franzosen den Schutz verweigern. Gesundheitsminister Francois Braun sagte, er nehme das Scheitern „zur Kenntnis“. Der Abgeordnete der Regierungsfraktion Renaissance, Eric Woerth, beklagte „eine traurige Koalition der Extremen und Antivax-Bewegung in der Nationalversammlung, um dem Staat die Mittel zum Infektionsschutz zu verweigern“. Der Renaissance-Abgeordnete Rémy Rebeyrotte, sprach von einer „Stimmung wie bei einem Fußballmatch“ im Parlament.

Marien Le Pen freut sich

Marine Le Pen jubelte auf Twitter über „einen Sieg“ für die „Freiheiten der Franzosen“. Sie werde „ohne Unterlass kämpfen, um die Freiheiten der Franzosen zu verteidigen“. Die Rassemblement-National-Fraktionsvorsitzende blieb der Debatte fern. Sie ist eine Gegnerin der Impfnachweispflicht. Sie hat wiederholt gefordert, Impfgegner im Krankenhauswesen wieder einzustellen. Die Sitzung wurde von der früheren Krankenpflegerin Caroline Fiat von der Linkspartei La France Insoumise (LFI) geleitet. Fiat hat sich wiederholt gegen die Impfpflicht für Gesundheitspersonal und die Überprüfung des Impfstatus ausgesprochen.

Bis spät in die Sommernacht kam es zu einer hitzigen Debatte in der Nationalversammlung, die mehrmals unterbrochen werden musste. Das neue Gesundheitsschutzgesetz soll das Gesetz über den „Gesundheitsnotstand“ ablösen, das am 1. August ausläuft. Der RN-Abgeordnete Sébastien Chénu sagte am Mittwoch im Radiosender France Info, das Parlament habe gute Arbeit geleistet. „Die Premierministerin muss lernen, sich anzupassen und kann nicht Gesetzestexte durchdrücken, wie sie will. Das ist die Demokratie“, sagte Chénu. Er sagte, es zeichne sich eine Mehrheit dafür ab, die 12.000 Impfverweigerer auf ihren Posten im Gesundheitswesen wieder einzugliedern. Auch der LFI-Abgeordnete Adrien Quatennes sprach von einem „Sieg für die Demokratie“. „Das Parlament ist nicht länger die Notarkammer der Regierung“, sagte der linksradikale Abgeordnete.