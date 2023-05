Vor der Runde mit den „Großen Vier“, den ranghöchsten Vertretern beider Parteien im Kongress, war Joe Biden offenbar noch zum Scherzen zumute. „Wir legen los“, sagte der amerikanische Präsident am Mittwochnachmittag an die Journalisten im Oval Office gerichtet. „Wir werden alle Probleme dieser Welt lösen.“ Wir, das waren fünf Männer in dunklen Anzügen, zwischen 52 und 80 Jahren alt, drei Demokraten, zwei Republikaner. Das Problem, um das es geben sollte: die drohende Zahlungsunfähigkeit Amerikas, wenn der Kongress nicht schnell die Schuldenobergrenze von 31,4 Billiarden Dollar erhöht. Dass dieser Streit beim ersten Treffen in dieser Runde gelöst würde, erwartete jedoch niemand. Auch nicht der Präsident.

Eine gute Stunde später war die Debatte im Tenor denn auch wieder auf der Eskalationsstufe angekommen, auf die sie sich in den vergangenen Wochen hochgeschaukelt hatte. Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, stand vor dem Weißen Haus und bezichtigte die Demokraten der Lüge. Anstatt Unwahrheiten über die Pläne der Republikaner zu verbreiten, sollten sie lieber handeln. Es habe keinerlei Bewegung gegeben. Der einzige Fortschritt: „Dass wir uns tatsächlich getroffen haben“. Die Republikaner fordern im Gegenzug für eine Erhöhung der Schuldenobergrenze erhebliche Ausgabenkürzungen, die Teile Bidens innenpolitischer Agenda ins Wanken brächten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf brachte McCarthy vor zwei Wochen durch das Repräsentantenhaus.

Demokraten betonen soziale Folgen

Die Demokraten wollen dagegen nur einem Gesetzentwurf ohne Sparpflichten zustimmen. Sie setzen die Republikaner unter Druck, indem sie öffentlich auf die „verheerenden Kürzungen“ hinweisen, die der Entwurf vorsehe. So war noch vor dem Treffen der fünf Männer im Weißen Haus ein Termin Bidens für diesen Mittwoch angekündigt worden. Der Präsident will in einer öffentlichen Hochschule in Hudson im Bundesstaat New York erläutern, warum die Sparpläne der Republikaner „die Gesundheitsversorgung für Veteranen, Lehrer, Schulangestellte und Essen auf Rädern für Senioren“ beeinträchtigten. Es dürfte ein Wink an gemäßigte Republikaner sein: Die Gegend wird im nächsten Jahr entscheidend für den Versuch der Demokraten, einige Sitze umzukehren, um die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückzugewinnen.

Die politische Pattsituation im Streit über die Schuldenobergrenze ist nicht neu, auch unter Präsident Barack Obama etwa gab es 2011 und 2013 erst Einigungen in letzter Minute. Allzu viel Zeit können sich die Parteien in ihrem öffentlichkeitswirksamen Streit jedoch nicht mehr lassen. Laut dem Finanzministerium wird das Land schon im Juni nicht mehr in der Lage sein, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Vier von fünf Gesprächsteilnehmern garantierten am Dienstag, dass es dazu nicht kommen werde. Doch gerade McCarthy wich der Frage aus. „Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um das abzuwenden“, sagte er am Mittwoch. Vom Senat könne er das nicht behaupten. Der Tenor: Der Ball liegt jetzt im Feld der Demokraten. Die sehen in den Augen vieler unweigerlich störrisch aus, wenn sie nichts weiter tun, außer immer wieder ihre Ablehnung gegenüber dem Vorschlag kundzutun.

Für McCarthy dagegen bot der Streit über den Schuldendeckel die Gelegenheit, einen entscheidenden Sieg einzufahren. Ende April gelang es ihm, den Gesetzentwurf nach langen Debatten innerhalb der Partei durch das Repräsentantenhaus zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt war es noch keine vier Monate her, dass Abweichler vom rechten Rand seiner Partei ihn vierzehn Mal hatten durchfallen lassen, bevor sie ihn zum Sprecher wählten. Umso deutlicher war McCarthys Botschaft diesmal: „Wir haben unsere Arbeit getan“, sagte er nach der Verabschiedung.

McCarthy muss mit Abweichlern rechnen

Doch auch hier wurde offenbar, dass ihm eine breite Rückendeckung in der eigenen Fraktion fehlt. In den frühen Morgenstunden des Abstimmungstags noch war der Entwurf umgeschrieben worden, um die nötige Mehrheit zu sichern. Das ist nicht ungewöhnlich, doch McCarthy musste vorher maßgebliche Zugeständnisse an acht Abgeordnete machen. Sollte er die Kürzungen bei Ethanol-Steuergutschriften nicht streichen, drohten die Politiker aus dem sogenannten Mais-Gürtel im Mittleren Westen, ließen sie den Entwurf durchfallen. McCarthy gab nach.

Vier Abweichler gab es trotzdem – unter ihnen Matt Gaetz aus Florida und Andy Biggs aus Arizona, die sich bei McCarthys Sprecherwahl auch in der letzten, entscheidenden Runde enthalten hatten. McCarthys dünne Mehrheit und einige unberechenbare Abgeordnete sind es denn auch, die beide Seiten nervös machen. Plötzlich scheint es möglich, dass der Streit sich über die Deadline hinaus erstreckt, wenn McCarthy Kompromisse eingehen muss, die einigen nicht gefallen.

Der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, bemühte sich nach dem Treffen am Dienstag um einen etwas positiveren Ton. „An einigen Stellen können wir Kompromisse eingehen“, sagte er etwa in Bezug auf Kürzungen. Das müsse jedoch unabhängig von der Schuldenobergrenze diskutiert werden. Ein „sauberer Gesetzentwurf“ ist bislang die rote Linie der Demokraten. Chuck Schumer erinnerte McCarthy schließlich an vorangegangene Debatten: Immer sei die Anhebung des Schuldendeckels das Ergebnis der Zusammenarbeit beider Parteien. Er habe als Minderheitsführer im Senat unter Donald Trump schließlich auch zugestimmt. McCarthy dagegen nehme das Land „in Geiselhaft“.