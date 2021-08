China und der Klimawandel : Eine öffentliche Debatte über Erderwärmung findet nicht statt

In dem Land, das mehr als jedes andere zur Erderwärmung beiträgt, ist der neue Bericht des Weltklimarats kein Thema. In der Volkszeitung, der Pflichtlektüre für alle chinesischen Kader, wird die Analyse der IPCC-Klimaforscher in der Dienstagsausgabe nicht einmal erwähnt. Der chinesische Klimasondergesandte Xie Zhenhua hat sich zu dem Bericht nicht zu Wort gemeldet. Und auch Chinas sonst so eifrige Blogger interessieren sich fast gar nicht dafür.

Der Klimawandel ist in China kein Gegenstand öffentlicher Debatten. Entsprechend gering ist der innenpolitische Druck auf die Regierung, die Emission von Treibhausgasen zu reduzieren. Derzeit werden 27 Prozent aller weltweit emittierten Treibhausgase in China produziert. Selbst der Starkregen in der Provinzhauptstadt Zhengzhou, bei dem 300 Menschen ums Leben kamen, hat das Interesse an dem Thema nur leicht erhöht.