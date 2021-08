Flucht aus Afghanistan : Kein Weg nach Westen

Mit der Eroberung der meisten Landesteile durch die Taliban, haben etliche Menschen ihre Wohnorte in Afghanistan verlassen. Nicht nur Ortskräfte hoffen auf eine Ausreise in den Westen. Doch jetzt noch ein Visum oder einen Flug zu bekommen, erscheint aussichtslos. Wer kann, versucht es über den Landweg oder sucht Schutz in einem der wenigen Gebiete Afghanistans, die noch nicht von den Islamisten erobert wurden.

Die meisten Flüchtlinge aus Afghanistan leben in Pakistan. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) hat der südliche Nachbar bisher 1,4 Millionen Afghanen aufgenommen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Zwar ist die Grenze nach Pakistan nach einer kurzen Schließung wieder geöffnet, doch gibt es strenge Kontrollen, um möglichst viele Afghanen von einem Übertritt abzuhalten.

Abschiebungen aus dem Iran

Bis Ende vergangenen Jahres waren 780.000 afghanische Flüchtlinge in Iran registriert; Schätzungen zufolge könnte die Zahl der nicht registrierten Flüchtlinge mehr als zwei Millionen betragen. Die islamische Republik betreibt allerdings seit Januar eine rigorose Abschiebepolitik. Daten der Internationalen Organisation für Migration zeigen: Bis zum 5. August dieses Jahres wurden fast 702.000 Menschen nach Afghanistan zurückgebracht.

Am Mittwoch kündigte Teheran an, die Ostgrenze für Afghanen sperren zu wollen. Als Grund nannte die Regierung die sich stabilisierende Lage in Afghanistan und Schutzmaßnahmen gegen Covid-19. Damit fällt eine der wichtigsten Stationen in Richtung Westen weg. Schon in den vergangenen Jahren war es durch Zäune und Patrouillenboote immer schwieriger geworden, über Iran und die Türkei auf die Balkanroute und in die Europäische Union zu gelangen. Deutschland ist bisher das Land, das mit 181.000 afghanischen Flüchtlingen und Asylbewerbern die drittgrößte Gruppe aufgenommen hat.

Eine Mauer gegen Flüchtlinge

Die Türkei will sich mit einer militärisch geschützten Mauer von Iran abschotten. Bis Ende 2021 sollen die ersten 64 Kilometer fertig sein. In einer Rede am vergangenen Sonntag warnte Präsident Erdogan, dass die Türkei mit einer wachsenden Migrationswelle von Afghanen konfrontiert sei, die über Iran kommen. Bis vor kurzem brachte die Türkei noch Zehntausende Menschen in Flugzeugen nach Afghanistan zurück.

Nach Einschätzungen von Regierungsbeamten und Fachleuten kommen täglich zwischen 500 und 2000 Afghanen aus dem Iran über die 534 Kilometer lange Grenze in die Türkei. Dort leben bereits vier Millionen Flüchtlinge, davon laut UNHCR 130.000 Afghanen. Medienberichte sprechen gar von einer halben Million Afghanen, die sich derzeit in der Türkei aufhalten.

Keine Hilfe aus dem Norden

Auch die nördlichen Nachbarstaaten Afghanistans bieten kaum Zuflucht. So lehnt es Turkmenistan beispielsweise kategorisch ab, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Das sowieso schon isolierte Land weigert sich sogar, ethnische Turkmenen aufzunehmen.

Tadschikistan hingegen hat zwar angekündigt, sich auf die Ankunft von 100.000 Flüchtlingen vorzubereiten. Doch schon die bisher im Land lebenden Afghanen werden nur unzureichend versorgt. Regelmäßig beschweren sie sich über den schlechten Zugang zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen. Usbekistan scheint noch unentschlossen zu sein. Die Grenze wurde zwar geschlossen, selbst im Land lebende Afghanen können nicht mehr über die Freundschaftsbrücke über den Fluss Amudarja nach Afghanistan. Im Süden Usbekistans soll allerdings ein Zeltlager für etwa 150 Flüchtlinge eingerichtet worden sein.

Millionen Binnenflüchtlinge

Viele Afghanen schaffen es nicht, ihr Land überhaupt zu verlassen. Sie flüchten aus ihren Heimatstädten in andere Regionen. Allein seit Januar 2021 ist nach UNHCR-Angaben die Zahl der Binnenflüchtlinge auf 550.000 gestiegen – 80 Prozent von ihnen sind Frauen und Kinder. Insgesamt gibt es 3,5 Millionen Vertriebene in Afghanistan. Nicht nur ihnen droht eine humanitäre Katastrophe. Etwa 12,2 Millionen Menschen sind schon von Ernährungsunsicherheit betroffen. Flüchtlingsorganisationen warnen, dass durch eine andauernde Dürre noch mehr Menschen hinzukommen, darunter auch Millionen Kinder.

Die erste große Flüchtlingswelle aus Afghanistan setzte nach dem Einmarsch der Sowjetunion 1979 ein. Mehr als sechs Millionen Afghanen flohen vor den Kämpfen nach Iran und Pakistan. Viele kehrten nach dem Abzug der Sowjets zurück, um nur wenige Jahre später wieder vor den Wirren des afghanischen Bürgerkriegs zu fliehen. Hunderttausende gingen bis zur Jahrtausendwende nach Europa und in die USA.

Nachdem die Taliban 2001 zurückgedrängt worden waren, kamen viele zurück in ihr Heimatland. Laut UNHCR hat die Organisation zwischen 2002 und 2007 mehr als vier Millionen Menschen bei der Rückkehr aus Pakistan und Iran unterstützt. Nachdem auch in Afghanistan ein Ableger des sogenannten „Islamischen Staats“ entstanden war und sich die wirtschaftliche Lage verschlechterte, suchten Afghanen wieder Schutz im Westen. Während der Flüchtlingskrise 2015 waren Afghanen nach Syrern die größte Gruppe, die in Europa Asyl beantragte.