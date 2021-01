Nach dem Brexit : Kein Diplomatenstatus mehr für EU-Botschafter in London?

Die britische Regierung will die Rechte des neuen EU-Botschafters in London einschränken. EU-Chefdiplomat Josep Borrell reagiert empört.

EU-Chefdiplomat Josep Borrell am 16. Dezember in Brüssel Bild: EPA

Als im Dezember der Post-Brexit-Deal vereinbart wurde, versicherte Boris Johnson den Europäern, dass Großbritannien der „beste Freund“ werde, den sich die EU wünschen könne. Wo diese Freundschaft aufhört, lässt sich jetzt einem Schreiben entnehmen, das der EU-Chefdiplomat Josep Borrell an den britischen Außenminister Dominic Raab geschickt hat. Laut der BBC, die den Brief eingesehen hat, protestierte Borrell darin gegen die Weigerung der britischen Regierung, dem neuen EU-Botschafter in London, Joao Vale de Almeida, den vollen Diplomatenstatus zuzuerkennen.

Offenbar begann der Streit über den Status des Botschafters schon vor der Besiegelung des Handelsabkommens, denn Borrells schriftlich festgehaltene „Bedenken“ gegen die britische Sichtweise stammen aus dem November. Seither scheint sich nicht viel bewegt zu haben. Laut britischer Zeitungsberichte beharrt die Regierung auf dem Standpunkt, dass sie einen Präzedenzfall schaffen würde, behandelte sie Almeida und seine 25 Mitarbeiter wie Diplomaten eines Nationalstaates. Andere internationale Organisationen würden dann ebenfalls aufgewertet und als Diplomaten unter der Wiener Konvention geführt werden wollen, lautet das Argument.

Mehrere internationale Organisationen sind zwar im Königreich als diplomatische Organisation registriert, aber deren Mitarbeiter genießen keine Immunität, etwa vor Strafverfolgung oder Inhaftierung. Ein Regierungssprecher sagte am Donnerstag, das Außenministerium arbeite weiterhin mit der EU an einem „langfristigen Arrangement“ für die Vertretung. Ohne dem Ergebnis vorgreifen zu wollen, würden alle in der Londoner EU-Delegation „die Privilegien und Immunitäten erhalten, die für ihre Arbeit notwendig sind“. Ob er damit den vollen diplomatischen Status meinte, blieb unklar.

Die EU-Vertretung im Londoner Bezirk Westminster hatte bis zum Brexit – so wie in allen Mitgliedsländern – eher die Aufgabe einer Informationsbehörde. Jetzt arbeitet sie als diplomatische Vertretung in einem sogenannten Drittland. Mit Vale de Almeida schickte die EU einen ihrer erfahrensten und angesehensten Auslandsmitarbeiter. Er leitete zuvor die EU-Delegationen in Washington und New York (UN). Aus Brüsseler Sicht unterscheidet sich die EU schon deshalb von einer internationalen Organisation, weil sie ein eigenes Rechtssystem hat und Rechtsakte erlassen kann.

Der EEAS ist in mehr als 140 Ländern vertreten

EU-Diplomaten weisen darauf hin, dass London mit zweierlei Maß messe. Als die EU vor zehn Jahren ihren „European External Action Service“ (EEAS) ins Leben rief, unterstützten auch die Briten den Anspruch, dass den neuen EU-Diplomaten im Ausland „Privilegien und Immunitäten“ gewährt werden, die sich aus der Wiener Konvention ableiten. Aufgebaut wurde der Dienst in den ersten Jahren von der Britin Cathy Ashton. Mittlerweile ist der EEAS in mehr als 140 Ländern vertreten. Dessen Beschäftigte genießen überall die gleichen Rechte wie die von Nationalstaaten entsandten Diplomaten. Nur in Trumps Amerika wurden die EU-Diplomaten einmal zurückgestuft; nach einem knappen Jahr hob die Regierung die Maßnahme aber wieder auf.