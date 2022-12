Null-Covid-Politik beendet : Xi Jinpings rasante Corona-Kehrtwende

Nach den Protesten gegen die Null-Covid-Strategie entscheidet Xi Jinping sich zur Flucht nach vorn. Was die Führung in Peking gestern noch als Ausdruck des überlegenen chinesischen Systems pries, wird nun korrigiert.

Jetzt auch ohne negativen Test: Eine U-Bahn in Zhengzhou am 5. Dezember Bild: Getty

Das Ende der chinesischen Null-Covid-Strategie kam dann doch schneller, als die meisten erwartet hatten. In den vergangenen Tagen hatten zunächst zahlreiche Städte kleinere Lockerungen verkündet. Am Mittwoch folgte der Paukenschlag aus Peking. Die nationale Gesundheitskommission legte einen Zehn-Punkte-Plan vor, der die Instrumente der bisherigen Corona-Politik, Quarantänezentren, Massentests und flächendeckende Lockdowns, infrage stellt. Der Plan sieht erstmals vor, dass Corona-Infizierte sich zu Hause isolieren dürfen, statt zwangsweise in Krankenhäuser oder Quarantänezentren gebracht zu werden.

Die neuen Regeln kommen einem Paradigmenwechsel gleich. Der Fokus verschiebt sich von einem Zurückdrängen des Virus hin zu einer Behandlung der Kranken und einem Schutz von Risikogruppen. Präzisere Präventionsmaßnahmen sollen Wirtschaft und Gesellschaft weniger einschränken. Zumindest sieht es die Gesundheitskommission so vor. Wie die Lokalregierungen in China die neuen Vorschriften in der Praxis umsetzen, bleibt abzuwarten. „Gehört Peking auch zu China?“, war am Mittwoch eine oft gestellte Frage im chinesischen Internet. Viele sind skeptisch, ob die chinesische Hauptstadt darauf verzichten wird, Besucher mit ihrer Gesundheits-App zu gängeln.

Grippe soll nun gefährlicher als Corona sein

Ohne die jüngsten Proteste gegen die Null-Covid-Strategie wäre der Kurswechsel wohl längst nicht so deutlich ausgefallen. Im November waren zwar erste minimale Lockerungen verkündet worden. Doch angesichts steigender Corona-Zahlen waren die Zügel wieder angezogen worden. Dann entlud sich der Frust über die harschen Maßnahmen und die wirtschaftliche Misere in Protesten. Ende November gingen Tausende in verschiedenen Städten und Universitäten auf die Straße.

In Wuhan etwa zogen Tausende Anwohner durch eine Geschäftsstraße und rissen Corona-Absperrungen nieder. In Peking verlangten die Demonstranten Meinungsfreiheit, in Schanghai manche gar den Rücktritt Xi Jinpings. In Guangzhou schlugen die Proteste in Gewalt um. Dort reagierte die Lokalregierung als erste mit Lockerungen. Drei Tage später legte auch die Zentralregierung den Schalter um – zunächst rhetorisch. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Sun Chunlan sprach am vergangenen Donnerstag auf einmal davon, dass Omikron weniger gefährlich sei als frühere Varianten des Virus.

Seither erzählen täglich Wissenschaftler im Staatsfernsehen, dass die Grippe gefährlicher sei als Corona. Die chinesische Führung hat zwar nicht direkt eingestanden, dass sie mit dem Kurswechsel auf die Proteste reagierte. Doch sie gab sich auch wenig Mühe, diesen Eindruck zu zerstreuen. Zwischen den Zeilen ist die Botschaft zu lesen, man habe verstanden. Offenbar erhofft sich die Führung, durch eine Flucht nach vorne weitere Proteste zu verhindern. Zugleich könnte der Erfolg viele ermutigen, künftig vehementer für ihre Rechte einzutreten.

Vom Kampf gegen Corona ist kaum noch die Rede

Vor der Verkündung der neuen Corona-Regeln hatte am Dienstag das Politbüro der Partei getagt. In einer offiziellen Zusammenfassung der Sitzung war viel von Wirtschaft und kaum noch vom Kampf gegen das Coronavirus die Rede. Letztlich zwang die verheerende wirtschaftliche Lage Xi Jinping zum Einlenken. Lange hatte es geheißen, er halte an der Null-Covid-Strategie fest, um sein Gesicht zu wahren. Er hatte viel politisches Kapital in die Corona-Politik investiert. Seine Glaubwürdigkeit litt am Ende aber mehr darunter, dass er an der verfehlten Strategie festhielt, als nun unter der 180-Grad-Wende. Dass die Null-Covid-Politik Ausdruck der Überlegenheit des chinesischen Systems sei, wie 2020 von Xi Jinping verkündet, glaubte in China ohnehin niemand mehr.