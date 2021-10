Er will am Deckel des Schweigens rütteln

Missbrauchsskandal : Er will am Deckel des Schweigens rütteln

Als junger Mann wollte Jean-Marc Sauvé Priester werden. Jetzt hat der pensionierte Spitzenbeamte in der katholischen Kirche Frankreichs ein Erdbeben herbeigeführt. Insgesamt 216.000 Kinder und Jugendliche wurden in den vergangenen 70 Jahren Opfer von sexuellem Missbrauch durch Geistliche. Es handelt sich um „massive und systemische Ge­walt“. Zu diesem Schluss kommt die un­abhängige Kommission, die unter Vorsitz Sauvés in den vergangenen 32 Monaten Missstände in der Kirche untersucht hat.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



„Ganz eindeutig war die kirchliche Institution weder dazu in der Lage, diesen Gewalttaten vorzubeugen, noch sie zu erkennen und noch weniger, mit der erforderlichen Entschlossenheit dagegen vorzugehen“, sagte Sauvé bei der Vorstellung des Abschlussberichts.