Delegation von Nancy Faeser : Menschenrechtsbeauftragte verzichtet auf Reise nach Qatar

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg (Grüne), verzichtet auf ihre ursprünglich geplante Mitreise mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Montag nach Qatar. Die jüngsten Entwicklungen hätten verdeutlicht, wie schwierig es im Vorfeld der Fußball-WM sei, mit der qatarischen Regierung „die von mir geplanten offenen und auch kritischen Gespräche über die Menschenrechtslage in Qatar zu führen“, erklärte Amtsberg am Sonntag. Daher habe sie sich entschlossen, die Reise zu einem späteren Zeitpunkt zu unternehmen. Faeser hält dagegen an ihren Reiseplänen fest.

Faeser hatte mit Kritik an dem WM-Ausrichter empörte Reaktionen des Emirats und anderer Golf-Monarchien hervorgerufen. Die auch für Sport zuständige Bundesinnenministerin hatte dem ARD-Magazin „Monitor“ mit Blick auf das WM-Gastgeberland und die dortige Menschenrechtslage gesagt: „Für uns als Bundesregierung ist das eine total schwierige Vergabe.“ Es wäre besser, „dass das nicht in solche Staaten vergeben wird“, fügte sie hinzu.

Am Freitag hatte Qatar nach Angaben des Außenministeriums in Doha den deutschen Botschafter einbestellt. Am Samstag wiesen die Golf-Monarchien in einer gemeinsamen Erklärung Faesers Äußerungen als „Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ Qatars zurück.

Kein Kommentar aus dem Ministerium

Das Bundesinnenministerium wollte Amtsbergs Absage am Sonntag nicht kommentieren. In der Reiseankündigung Faesers am Freitag hatte es geheißen, im Mittelpunkt des zweitägigen Besuchs stünden die Menschenrechtsfragen, die rund um das Turnier erörtert werden, etwa der Schutz queerer Menschen vor Diskriminierung und Verfolgung sowie die Verantwortung für Wanderarbeiter, welche die WM-Stadien gebaut haben.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese zeigte sich irritiert über die Entscheidung Amtsbergs. Es sei gut, dass Faeser an ihrer Reise festhalte und vor Ort Gespräche führe. „Auch die klaren Worte vor ihrer Reise waren richtig“, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Ebenso richtig sei es gewesen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits dort gewesen seien.

Mehr zum Thema 1/

„Insbesondere in Bezug auf unsere Energieversorgung kann man sich aktuell nicht immer seine Partner aussuchen“, sagte Wiese. „Und dennoch haben alle klare Worte zur Menschenrechtslage gefunden und werden sie finden.“ Der SPD-Politiker fügte hinzu: „Vor dem Hintergrund ist mir unverständlich, wenn einige Teilnehmer ihre Reise kurzfristig absagen.“