Wegen Faesers WM-Kritik : Qatar bestellt deutschen Botschafter ein

Die deutsche Innenministerin hatte die Menschenrechtslage in Qatar kritisiert. In weniger als einem Monat beginnt in dem Golfstaat die Fußballweltmeisterschaft.

Qatars Außenministerium hat am Freitag den deutschen Botschafter einbestellt und ihm eine Protestnote zu den Äußerungen von Innenministerin Nancy Faeser über die Fußball-WM 2022 in seinem Land übergeben. Die Ministerin hatte in einem Interview mit einem lokalen Fernsehsender die Menschenrechtslage in Qatar kritisiert. Das Auswärtigen Amt nahm zunächst nicht Stellung zu dem Vorgang.

Ab dem 20. November findet in dem Golfstaat die Weltmeisterschaft statt, die sowohl wegen des Termins Ende des Jahres als auch wegen Menschenrechtsvorwürfen gegen das Land umstritten ist. Beim Bau der Stadien sollen zahlreiche Arbeiter gestorben sein.

Kanzler Olaf Scholz hatte bei seinem Besuch in Qatar von Fortschritten bei der Behandlungen der Beschäftigten gesprochen, auch wenn die Zustände in Qatar nicht den deutschen entsprächen.