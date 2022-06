Nach Protesten im Januar : Kasachstans Präsident Tokajew lässt Verfassung ändern

Kasachstans Verfassung soll geändert werden, am Sonntag wird darüber ein Referendum abgehalten. Dass künftig Verwandte des Präsidenten nicht mehr hohe Posten im Staatsdienst und in staatsnahen Betrieben bekleiden und alle Erwähnungen des ersten Präsidenten des Landes, Nursultan Nasarbajew, in der Verfassung wegfallen sollen, ist eine Reaktion auf die Unruhen im Land von Anfang Januar. Sie hatten sich an steigenden Preisen und sinkender Lebensqualität entzündet, doch ihr Slogan – „Schal, ket“, das heißt „alter Mann, geh“ – war auf den 81 Jahre alten „Jelbassy“ (Führer der Nation) Nasarbajew und dessen nepotistisch-kleptokratisches Machtsystem gemünzt.

Nasarbajews 2019 angetretener Nachfolger, Präsident Kassym-Schomart Tokajew, nutzte die Unruhen, um die Machtbalance zu seinen Gunsten zu ändern. Er beteuert regelmäßig Reformwillen. Teil davon sollen die Änderungen sein. Bestand haben soll hingegen ein Passus, der die Amtszeit des Präsidenten auf zweimal fünf Jahre begrenzt.