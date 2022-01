Unruhen in Kasachstan : Der Präsident lässt das Feuer ohne Vorwarnung eröffnen

Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat den Sicherheitskräften den Befehl erteilt, ohne Vorwarnung das Feuer zu eröffnen. Das gab er am Freitag in einer Fernsehansprache bekannt, in der er sagte, die „Antiterroroperation“ im Land dauere an. Die Unruhen der vergangenen Tage seien von bewaffneten und gut vorbereiteten „Banditen und Terroristen“ ausgegangen. Diese müssten „vernichtet“ werden, was rasch geschehen werde, sagte Tokajew. Die Verhängung des Ausnahmezustands habe schon Resultate gezeigt, das Land kehre zur verfassungsmäßigen Ordnung zurück. Das kasachische Innenministerium teilte mit, alle öffentlichen Gebäude im Land seien wieder unter Kontrolle der Sicherheitskräfte. In Almaty, der größten Stadt des Landes, war indes laut Berichten aus der Stadt auch in der Nacht zum Freitag noch Gewehrfeuer zu hören.

In Kasachstan haben am 2. Januar zunächst friedliche Proteste gegen eine starke Erhöhung von Treibstoffpreisen begonnen, die sich innerhalb weniger Tage auf das ganze Land ausbreiteten. In Almaty erstürmten Aufrührer am Dienstag und Mittwoch öffentliche Gebäude und setzten sie teilweise in Brand. Zur Bekämpfung der Proteste hat Tokajew das von Russland geführte Militärbündnis ODKB um Hilfe gebeten. Nun dankte er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür, dass dieser „operativ und, was das wichtigste ist, mit kameradschaftlicher Wärme auf meine Bitte reagiert hat“. Am Donnerstag sind in Kasachstan russische Soldaten eingetroffen, die dort Objekte der Sicherheitskräfte und der Infrastruktur bewachen sollen.

Die chinesische Regierung hat die russische Intervention am Freitag begrüßt: „China unterstützt alle Bemühungen, den Behörden in Kasachstan zu helfen, das Chaos so schnell wie möglich zu beenden“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. China wende sich entschieden gegen „ausländische Kräfte, die absichtlich soziale Unruhen erzeugen und zu Gewalt anstiften“.

In Berlin äußerte sich Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). „Wer ohne Vorwarnung auf Demonstranten schießen lässt, um zu töten, hat den Kreis zivilisierter Staaten verlassen“, schrieb er am Freitag auf Twitter. Eine Sprecherin der Bundesregierung sagte, Berlin beobachte die Entwicklung in Kasachstan „mit sehr großer Sorge“.

Tokajew attackierte in seiner Rede Bürgerrechtler und „sogenannte freie Medien“. Sie hätten den Ereignissen Vorschub geleistet und sie sogar angefeuert: „Alle diese verantwortungslosen Demagogen sind Mittäter dieser Tragödie.“ Auch gegen sie werde hart vorgegangen.

Als Konsequenz aus den Ereignissen der vergangenen Tage kündigte Tokajew eine Verstärkung und bessere Ausrüstung der Sicherheitskräfte an. Zudem müsse herausgefunden werden, „warum der Staat die Vorbereitung der Terroristen im Untergrund verschlafen hat“. Allein in Almaty hätten 20.000 Terroristen angegriffen. Die Kämpfer seien von Spezialisten für „ideologische Diversion“ mit Fake News unterstützt worden. Dazu, wer diese Kräfte angeblich von einem „einheitlichen Kommandopunkt“ gesteuerten in- und ausländischen Kräfte sein sollen, sagte Tokajew nichts. Er machte weder Angaben dazu, aus welchen Ländern sie kommen, noch welche politische Ausrichtung sie vertreten.

Die Aufarbeitung der Versäumnisse der Sicherheitskräfte könnte Teil eines Machtkampfs innerhalb der kasachischen Elite sein. Tokajew hatte schon in den ersten Tagen der Unruhen den früheren Präsidenten Nursultan Nasarbajew vom Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrats verdrängt, den Chef des Geheimdienstes ausgetauscht und die Regierung entlassen. Nasarbajew hat Kasachstan schon in den letzten Jahren der Sowjetunion regiert, und war dann nach Erlangung der Unabhängigkeit 28 Jahre lang bis 2019 Präsident. Nach der Übergabe des Amtes an den von ihm dazu auserkorenen Tokajew blieb er an der Spitze des Sicherheitsrates.

Schon vor Beginn der Unruhen hatte es Gerüchte über wachsende Spannungen zwischen Tokajew und Nasarbajew gegeben. Dabei war allgemein vermutet worden, dass Nasarbajew weiter das eigentliche Machtzentrum sei. So hatte bei einer gemeinsamen Russlandreise Nasarbajews und Tokajews Ende Dezember nur der frühere Präsident ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seit Beginn der Unruhen gab es kein Lebenszeichen Nasarbajews mehr. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Der entlassene Geheimdienstchef und der bisherige Regierungschef gelten als loyale Gefolgsleute Nasarbajews.