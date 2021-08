Verzicht auf Atomwaffen : Kasachstan präsentiert sich als Vorbild für die Welt

Ein roter Feuerball, ein lauter Knall, gefolgt von einer pilzförmigen Rauchwolke: Etliche Menschen sahen in den Fünfziger- und Sechzigerjahren im Nordosten Kasachstans, wie sowjetische Atombomben explodierten. Mehr als einhundert waren es, bevor die Machthaber in Moskau entschieden, die Detonationen nur noch unterirdisch stattfinden zu lassen. Ab dem 29. August 1949 wurden in der kasachischen Steppe auf einer Fläche so groß wie Sachsen die Atomwaffen der Sowjetunion getestet.

Während der folgenden 40 Jahre explodierten in der Nähe der Stadt Semipalatinsk mehr als 450 Bomben. Deren Sprengkraft entspricht 2500 Hiroshima-Bomben. Die Auswirkungen waren verheerend. Hunderttausende Menschen waren und sind radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Die Rate an Krebserkrankungen, Missbildungen und geistigen Behinderungen in der Region rund um das sogenannte Polygon ist auch heute noch vergleichsweise hoch.