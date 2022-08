Kasachstan und Russland : Beziehungsstatus: Kompliziert

Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew schüttelt Hände mit Wladimir Putin am 22. August 2022 in Sotschi. Bild: AFP

Es war im Juni, als Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew deutsche Medien überraschte. Er saß als Ehrengast auf der Bühne des Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg, neben ihm der russische Staatschef Wladimir Putin. Der schaffte es wohl absichtlich nicht, den Namen seines Verbündeten richtig auszusprechen. Dann verkündete Tokajew das vermeintlich Überraschende: Kasachstan werde weder die abtrünnigen georgischen Regionen Abchasien und Südossetien als eigenständige Staaten noch die „Quasi-Staaten“ Luhansk und Donezk anerkennen. Seitdem titeln deutsche Zeitungen: „Die ‚Ehemaligen‘ wenden sich von Putin ab“ und bescheinigen der Beziehung zwischen Russland und Kasachstan eine tiefe Krise. Die Annahme liegt nahe, sprechen doch auch russische Politiker vom „Verrat“ des Nachbarlandes.

Kasachstan ist einer der wichtigsten Partner Russlands. Doch das Land rückt nicht von Putin ab. Es macht eigentlich nur das, was es in den 30 Jahren seiner Unabhängigkeit seit jeher macht: Es sucht die Balance zwischen dem Westen, Russland, der Türkei und China. Kasachstan ist Mitglied in der von Moskau geführten Eurasischen Wirtschaftsunion und in der militärischen Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (ODKB). Letztere rief Tokajew Anfang dieses Jahres zu Hilfe, als es vor allem in der Großstadt Almaty zu Ausschreitungen kam. Die Soldaten des Bündnisses halfen ihm, an der Macht zu bleiben. Sein Vorgänger Nursultan Nasarbajew, der gut drei Jahrzehnte lang Kasachstan regierte, musste seine Ämter niederlegen, über die er bis dahin das Land noch de facto geführt hatte. Tokajew entließ Nasarbajews Vertraute von ihren Positionen als Spitzenbeamte und ließ im Juni die Verfassung durch ein Referendum zu seinen Gunsten ändern.