Von Europa umworben : Umstrittener Tokajew gewinnt Präsidentenwahl in Kasachstan

Umstrittener Tokajew gewinnt Präsidentenwahl in Kasachstan

Anfang des Jahres ließ er noch auf seine Bevölkerung schießen, nun ist Kasachstans Präsident Tokajew wohl wiedergewählt worden. Europa hält ihn für einen Stabilisator in der Region.

Wohl wiedergewählt: Kasachstans Machthaber Tokajew bei der Stimmabgabe in seinem Heimatland. Bild: dpa

Bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl in Kasachstan steht Amtsinhaber Kassym-Schomart Tokajew vor der Wiederwahl. Eine Nachwahlbefragung des Instituts „Offene Gesellschaft“ habe für Tokajew einen Stimmenanteil von knapp 82 Prozent ergeben, berichtete die russische Agentur Tass am Sonntagabend.

Eine weitere Befragung im Auftrag der Einheitspartei „Amanat“ habe für Tokajew 85,5 Prozent Zustimmung errechnet. Meinungsumfragen vor der Wahl hatten bereits nahegelegt, dass sich der 69-Jährige klar gegen fünf andere, eher unbekannte Kandidaten durchsetzen wird. Offizielle Angaben oder Reaktionen zum Wahlausgang lagen zunächst nicht vor.

Die Beteiligung an der Abstimmung lag nach Angaben der zentralen Wahlkommission bei 69,3 Prozent. Gut zehn Monate nach den blutigen Unruhen in der zentralasiatischen Republik verlief die Stimmabgabe nach offiziellen Angaben ruhig.

Internationale Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wollen am Montag ihr Urteil über die Wahl abgeben. Schon vorab hatten sie unter anderem Einschränkungen bei der Registrierung von Kandidaten zur Wahl und mangelnde Transparenz bei den Eigentumsverhältnissen von Medien kritisiert.

Das zentralasiatische Land mit Grenzen unter anderem zu China und Russland ist in den vergangenen Monaten nicht zuletzt wegen seiner Ölvorkommen auch von Europa stärker umworben worden.

Die Außenministerin der Bundesrepublik Annalena Baerbock (Grüne) besuchte Kasachstan Anfang November, um eine mögliche Wasserstoff-Partnerschaft zu vereinbaren. Es ging wohl auch um geostrategische Fragen. Für Deutschland ist das rohstoffreiche Land der wichtigste Partner in Zentralasien.

Welchen Kurs Tokajew verfolgen wird, ist hingegen unklar. Zu Jahresbeginn kam es zu innenpolitischen Unruhen, bei denen es mindestens 238 Tote und rund 10.000 Festnahmen gab. Tokajew gab damals einen Schießbefehl gegen die Demonstranten, die er als „Terroristen“ bezeichnete. Und er musste Russlands Präsident Wladimir Putin um Hilfe des von Russland dominierten Militärbündnisses „Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit“ (OVKS) bitten. Die Soldaten sorgten für Ruhe – und zogen rasch wieder ab.

Danach hat er aber die Nähe zur Regierung in Moskau kaum mehr gesucht und vermieden, Russlands Krieg in der Ukraine öffentlich zu unterstützen. Eine Untersuchung der Unruhen im Januar lehnte er indes ab. Russland ist Kasachstans größter Handelspartner. Das Abgleiten Russlands in die Rezession hat die kasachische Wirtschaft geschwächt.

Tokajew hatte im März 2019 seinen autoritären Vorgänger Nursultan Nasarbajew entmachtet, der Kasachstan rund 30 Jahre regiert hatte. Bei der von Polizeigewalt begleiteten Wahl im Juni 2019 war Tokajew mit 70,96 Prozent der Stimmen gewählt worden. Nasarbajew, der auch nach seinem Rücktritt weitreichende Befugnisse behalten hatte, gab am Sonntag ebenfalls seine Stimme ab. Zum Jahresbeginn 2022 brach Tokajew mit Nasarbajew.

In seiner Amtszeit hat Tokajew Verfassungsänderungen durchgesetzt, die unter anderem seine eigene Regierungszeit auf zwei Amtszeiten beschränken sollen. Er hat außerdem zugesagt, die Einkommensungleichheit im Land zu verringern, indem er gegen Korruption vorgehen und den Reichtum des Landes gerechter verteilten will.

Am Sonntag erklärte Tokajew, er werde den Umbau des politischen Systems fortsetzen und 2023 vorgezogene Parlamentswahlen ansetzen. Tokajew hat Reformen eingeleitet, die die Gründung neuer politischer Parteien erleichtern sollen.