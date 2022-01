Nach den Unruhen : Kasachstan gedenkt der Toten – aber nicht allen

Bisher will Kasachstan nur einem Teil der Opfer der Unruhen, die in der vorigen Woche vor allem die im Südosten des Landes gelegene Zwei-Millionen-Metropole Almaty erschütterten, ein ehrendes Andenken bewahren: den Angehörigen der Sicherheitskräfte. Nach offiziellen Angaben sind 18 von ihnen zu Tode gekommen. Präsident Kassym-Schomart Tokajew, der am Mittwoch erstmals seit den Unruhen Almaty besuchte, traf dort Verwandte getöteter Polizisten und Soldaten, verlieh postum Orden, versprach den Familien Unterstützung. Am Donnerstag gab Almatys Bürgermeister bekannt, dass auf dem zentralen Platz der Republik ein Denkmal für die getöteten Sicherheitskräfte entstehen soll, „der Nachwelt zur Lehre, auf dass sie derjenigen gedenke, die unser Land vor Terroristen geschützt, den Frieden bewahrt und die Sicherheit der Bürger gewährleistet haben“.

Bisher spricht nichts dafür, dass auch der zivilen Opfer gedacht werden soll; nicht der friedlichen Demonstranten, auf die auch auf dem Platz der Republik laut Zeugen scharf geschossen wurde, auch nicht der Passanten. Die Zahl 164, die am Sonntag als offizielle Opferzahl kursierte, wurde zurückgezogen, eine neue nicht genannt. Doch Angehörige, Kollegen, Aktivisten sammeln online Namen von Toten, Verletzten, Verschollenen, nennen Namen wie den von Jerlan Schagiparow. Der Archäologie-Enthusiast wurde laut Zeugen in Almaty von „Soldaten“ verschleppt, als er am Abend des 6. Januars in der Nähe des Platzes der Republik unterwegs gewesen sei; er soll nicht an Protesten teilgenommen, sondern seine Mutter im Krankenhaus besucht haben. Nach tagelanger Suche fanden Freunde Schagiparows Leichnam in einer Leichenhalle.