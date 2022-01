Unruhen in Kasachstan : Früherer Geheimdienstchef festgenommen

In Kasachstan ist der frühere Leiter des Inlandsgeheimdienstes festgenommen worden. Er werde das Landesverrats verdächtigt, teilte das nationale Sicherheitskomitee mit. Sicherheitskräfte gingen in der Nacht abermals gegen Demonstranten vor.

In Kasachstan ist der frühere Leiter des Inlandsnachrichtendienstes vor dem Hintergrund der tagelangen gewaltsamen Proteste festgenommen worden. Karim Massimow werde des Landesverrats verdächtigt, teilte das nationale Sicherheitskomitee (KNB) am Samstag mit. Massimow war diese Woche als KNB-Leiter entlassen worden, nachdem Demonstranten in Kasachstans größter Stadt Almaty Regierungsgebäude gestürmt hatten.

Der Inlandsnachrichtendienst leitete nach eigenen Angaben eine Voruntersuchung wegen Landesverrats ein. Massimow und weitere Verdächtige seien inhaftiert worden, hieß es in der Mitteilung weiter. Der frühere KNB-Chef gilt als enger Verbündeter des autoritären Ex-Präsidenten Nursultan Nasarbajew, der weiterhin großen Einfluss im Land ausübt.

Die Lage in Kasachstan bleibt unterdessen weiterhin unübersichtlich. Das Staatsfernsehen meldete in der Nacht zum Samstag, dass die Sicherheitskräfte in mehreren Städten des Landes weiter gegen Demonstranten vorgingen. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Einsätze konzentrierten sich zuletzt auf die Millionenstadt Almaty, in der es seit Tagen Unruhen gibt.

An mindestens zwei Plätzen in Almaty gab es dem Portal Vlast.kz zufolge Schießereien. Es sei zudem zu Explosionen gekommen. Augenzeugen hätten von einem brennenden Auto berichtet. Sicherheitskräfte patrouillierten in gepanzerten Fahrzeugen. Auch in der Nacht drangen unabhängige Informationen von dort nur spärlich ins Ausland. Das Internet war zumindest zeitweise abgeschaltet. Ausländer werden derzeit nicht in die Ex-Sowjetrepublik gelassen.

Schwere Ausschreitungen seit Tagen

Präsident Kassym-Schomart Tokajew behauptete am Abend bis zu 20.000 „Terroristen“, griffen Almaty in mehreren Wellen an. Die „Banditen und Terroristen“ seien gut ausgebildet und organisiert.

Kasachstans früherer Präsident Nursultan Nasarbajew hat unterdessen nach Angaben seines Pressesprechers die Bevölkerung zur Unterstützung der Regierung bei der Bewältigung der Krise aufgerufen. Nasarbajew rufe alle Bürger auf, sich hinter Staatschef Kassym-Schomart Tokajew zu stellen, "um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und die Integrität des Landes zu gewährleisten", teilte sein Sprecher Aidos Ukibai am Samstag auf Twitter mit.

Gerüchte, wonach der 81 Jahre alte frühere Staatschef das Land inmitten der blutigen Niederschlagung der teils gewaltsamen Proteste verlassen hat, wies Ukibai zurück. Nasarbajew halte sich in der Hauptstadt Nursultan auf und stehe in "direktem Kontakt" mit seinem Nachfolger Tokajew, so der Sprecher. Er rief dazu auf, keine "falschen und spekulativen Informationen" zu verbreiten.

Telefonat mit Lukaschenko

Nasarbajew hat sich seit Beginn der Proteste vor knapp einer Woche nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Er hatte 2019 seinen Nachfolger Tokajew selbst bestimmt, soll aber nach wie vor hinter den Kulissen die Kontrolle haben. Ein Großteil der Wut in Kasachstan richtet sich gegen Nasarbajew, der das Land nach seiner Unabhängigkeit 30 Jahre lang mit harter Hand regiert hatte.

Am Freitagabend telefonierte der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko mit Nasarbajew, wie die Staatsagentur Belta in Minsk meldete. Es sei um die Lage in Kasachstan gegangen. Es wurden aber keine Angaben zum Aufenthalt des Ex-Präsidenten gemacht.