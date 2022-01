Aufstand in Kasachstan : Putins Einmarsch gegen „Terroristen“

Bis vor einigen Tagen sorgte man sich im Westen und in Kiew noch davor, dass Russland eine offene Militärintervention in der Ukraine beginnen würde. Jetzt werden russische Fallschirmjägereinheiten in ein anderes Nachbarland verlegt, wo dies vor Kurzem noch ein Schreckensszenario gewesen wäre: Kasachstan. Die Soldaten kommen offiziell im Rahmen einer „Friedensmission“ der Organisation des Vertrags über Kollektive Sicherheit (ODKB), die in der Nacht auf Donnerstag verkündet wurde.

Auch Einheiten der anderen Mitgliedstaaten des von Moskau dominierten Verteidigungsbündnisses sollen daran beteiligt sein, belarussische, armenische, tadschikische und kirgisische Soldaten, insgesamt rund 3600. Die Mission soll, so hieß es, „wichtige staatliche und militärische Objekte“ bewachen, aber auch den Sicherheitskräften Kasachstans dabei helfen, „die Lage zu stabilisieren und auf das Feld des Rechts zurückzubringen“.

Kasachstans Präsident, Kassym-Schomart Tokajew, hatte sich am Mittwoch an die ODKB gewandt mit der Bitte um, wie er sagte, „Hilfe bei der Überwindung dieser terroristischen Gefahr“. Seit Sonntag waren Tausende, vermutlich Zehntausende Kasachen gegen Armut, soziale Ungleichheit und Verkrustung auf die Straßen gegangen. Aus dem Unmut über eine Verdoppelung der Gaspreise zu Jahresbeginn entwickelte sich allem Anschein nach ein Aufstand, in dem über Tote aufseiten der Sicherheitskräfte wie der Aufständischen berichtet wird.

„Elbassy“, Führer der Nation

Eine Rücknahme der Maßnahme, die zur Preisverdoppelung führte, half ebenso wenig wie die Entlassung der Regierung und die Ablösung Nursultan Nasarbajews als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats Kasachstans durch Tokajew selbst am Mittwoch. Diesen Posten hatte Nasarbajew, der schon die Kasachische Sowjetrepublik geführt hatte und von 1991 an Präsident Kasachstans war, behalten, nachdem er sich 2019 vom Präsidentenamt zurückzog. Da der mittlerweile 81 Jahre alte Nasarbajew aber weiter informell die Fäden zog, misstrauen die Unzufriedenen Maßnahmen wie denen, die nun Tokajew ergreift, der einst vom „Elbassy“ (Führer der Nation, so Nasarbajews offizieller Titel) handverlesene und in Wahlen, welche die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) scharf kritisierte, bestätigte Präsident.

Schon bei kleineren Protesten, die das Regime in Nur-Sultan, wie Kasachstans Hauptstadt seit 2019 zu Ehren Nasarbajews heißt, in den vergangenen Jahren zu bewältigen hatte, verwies es regelmäßig auf ausländische Einflüsse und beschwor das Szenario einer „Farbenrevolution“. Allerdings ging es dabei nie so weit wie Russlands Präsident Wladimir Putin oder der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko, die auf der Suche nach Schuldigen ausdrücklich auf den Westen weisen, auch auf konkrete Länder wie die Vereinigten Staaten.

Doch Astana respektive Nur-Sultan legte stets Wert auf seine „Multivektorenpolitik“: Als Mitglied der russisch dominierten Strukturen der Eurasischen Wirtschaftsunion (die auf eine Anregung Nasarbajews zurückgeht) und ODKB stellte man sich dennoch mit anderen Akteuren gut, in den vergangenen Jahren zusehends mit China, aber stets auch mit westlichen Staaten. Die hielten sich wiederum zurück, wenn es um Kritik an der auch in Kasachstan schlechten Menschenrechtslage ging, etwa, wenn das Regime hart gegen Demonstranten, Gewerkschaftler oder Aktivisten vorging. Kasachstans Öl- und Gas-Reichtum wird nach Recherchen von Antikorruptionsjägern gern im westlichen Ausland angelegt, etwa in Luxusimmobilien in London.