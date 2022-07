Früherer Bürgermeister Lueger : Wie Wien mit dem Denkmal eines Antisemiten umgehen will

Eine Menge in Gestalt gegossene Bronze steht entlang der Wiener Ringstraße, die um die Innere Stadt führt: Reiterdenkmäler von habsburgischen Heerführern, im Sessel sitzende Dichterfürsten, auch Komponisten natürlich. Viel Stoff für Streit in Zeiten, in denen über solche historischen Erinnerungswerke so erbittert gestritten wird. Zumal es fast durchweg um alte weiße Männer geht – freilich ist auch eine weiße Frau darunter, die Kaiserin Maria Theresia.

Das umstrittenste dieser Denkmäler steht auf dem Dr. Karl-Lueger-Platz und zeigt dessen Namensgeber. Auf dem Marmorsockel sind muskulöse Kerle mit Hammer und Spaten zu sehen, obenauf herrscht die überlebensgroße Bronzefigur eines bärtigen Mannes im langen Rock, die Hände selbstgewiss vor der breiten Brust.