Neue Biden-Sprecherin : „Sie wird vielen eine Stimme geben“

Karine Jean-Pierre selbst sprach von einem „historischen Moment“, als sie am Donnerstag neben Jen Psaki an das Rednerpult vor die Presse im Weißen Haus trat. Am nächsten Freitag wird sie Psaki als Sprecherin des amerikanischen Präsidenten nachfolgen – als erste Schwarze und als erste offen lesbische Frau auf diesem Posten. „Ich weiß, dass das für viele Gruppen, an deren Seite ich stehe und in meiner Karriere immer gestanden habe, ein großer Schritt ist“, sagte Jean-Pierre. Es sei eine Ehre und ein Privileg, hinter diesem Podium zu stehen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Neu ist ihr dieser Platz jedoch nicht. Seit der Wahl Bidens ist die 44 Jahre alte Frau erste Stellvertreterin Psakis, die Jean-Pierre bei der Verkündung der Personalie im Weißen Haus denn auch ihre „Freundin, Kollegin und Partnerin der Wahrheit“ nannte. Seit zwei Jahren sitzt sie bei so gut wie jedem Presse-Briefing Psakis dabei. „Ich werde weinen“, hatte diese denn auch mit einem Lachen, aber durchaus zittriger Stimme gesagt, bevor sie Jean-Pierre für die Ankündigung neben sich bat. Jean-Pierre, die auf Martinique geboren wurde und in New York aufwuchs, arbeitete schon im Weißen Haus, als Biden noch Vizepräsident unter Präsident Barack Obama war und später dann in Bidens Wahlkampfteam.

Sie übernimmt das Amt in einer politisch turbulenten Zeit. Sechs Monate sind es noch bis zu den Midterm-Wahlen, in denen die Demokraten ihre dünne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses verteidigen wollen. Biden steht wegen der hohen Gaspreise und der Inflation, die so schlimm ist wie seit vierzig Jahren nicht mehr, unter hohem Druck. Vor zwei Wochen gab der Präsident denn auch zu, Fehler in der Kommunikation gemacht zu haben. „Was mich beunruhigt, ist, dass ich mich so auf die unmittelbare Notlage konzentriert habe, dass wir dem amerikanischen Volk nicht verkauft haben, was wir tatsächlich getan haben“, sagte Biden Ende April auf einer Veranstaltung in Seattle.

Sorgen wegen Interessenkonflikt

Über Jean-Pierre schrieb Biden am Donnerstag, sie bringe „nicht nur die Erfahrung, das Talent und die Integrität mit, die für diese schwierige Aufgabe erforderlich sind, sondern sie wird auch weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Kommunikation über die Arbeit der Biden-Harris-Administration im Namen des amerikanischen Volkes übernehmen“. Jean-Pierre werde eine „starke Stimme“ für ihn und die Regierung sein.

Mehr zum Thema 1/

Jean-Pierre wird sich mit der Amtsübernahme beinahe täglich den Fragen der Presse stellen müssen – ein Format, das nach dem Wechsel von Donald Trump zu Biden wieder eingeführt wurde. Vor knapp einem Jahr hielt sie als zweite schwarze Frau (nach der stellvertretenden Pressesprecherin George H.W. Bushs, Judy Smith, 1991) zum ersten Mal ein im Fernsehen übertragenes Briefing in Vertretung Psakis ab. Das hatten einige als Bewerbung für deren Nachfolge gesehen. Neben Jean-Pierre kursierte in den vergangenen Wochen aber auch der Name des Pentagon-Sprechers John Kirby. Psaki, die zum Sender MSNBC wechseln wird, hatte schon im Januar 2021 angekündigt, den Job noch etwa ein Jahr machen zu wollen.

Nach der Entscheidung für Jean-Pierre äußerten einige Sorge über einen Interessenkonflikt. Denn die Partnerin der künftigen Biden-Sprecherin, mit der sie eine sieben Jahre alte Tochter hat, ist die CNN-Politikjournalistin Suzanne Malveaux. Psaki sagte über ihre Nachfolgerin, sie werde „vielen eine Stimme geben“. In einem Video der Obama-Regierung von 2010, das jungen Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung gemobbt werden, Mut zuspricht, berichtete Jean-Pierre von ihren eigenen Erfahrungen. „Als ich fünf Jahre alt war, wusste ich, dass ich anders war. Und ich dachte, das sei meine Schuld“, sagte sie. Die Scham habe sie jahrelang davon abgehalten, sich der Familie zu offenbaren. Aber sie riet den jungen Leuten, „wirklich du selbst“ zu sein: „Denn es wird besser.“