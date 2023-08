Aktualisiert am

Kneissls neues Domizil : Oh, wie schön ist Russland

Einst tanzte sie mit Putin auf ihrer Hochzeit – nun verbringt Österreichs frühere Außenministerin Karin Kneissl den Sommer in einem russischen Dorf. Dabei spielt sie der Propaganda Moskaus in die Hände.

Karin Kneissl verbringt den Sommer in Russland. Ein Lokalmedium zeigte die 58 Jahre alte Österreicherin, die von Dezember 2017 bis Juni 2019 Außenministerin ihres Landes war, vor Kurzem auf einem Fest in Petruschowo gut fünf Autostunden östlich von Moskau. Das Dorf im Rjasaner Gebiet zieht schon länger ausländische Gäste an. Pionierin war eine Französin, die dort aus Relikten alter Holzhäuser ein Landhaus zusammenstellte.

Jetzt hat sich Kneissl in Petruschowo eingemietet. „Ich habe für noch einen Monat bezahlt, und dann schauen wir weiter“, sagte sie der Reporterin. Auf dem Fest lobte Kneissl auf Russisch, das sie nach eigener Aussage gerade lernt, die „superschöne Atmosphäre“ im Dorf mit Kindern, Enten, Hühnern und Ziegen. „Das ist auch meine Welt, weil ich in Österreich in einem kleinen Dorf gelebt habe.“