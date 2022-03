William und Kate in Karibik : Proteste und Widerstand statt Charmeoffensive

Prinz William und seine Frau Kate sind auf ihrer ersten Überseereise seit Beginn der Pandemie. In der Karibik werden sie auf deutliche Weise an die Geschichte des britischen Königshauses erinnert.

Eine Karibikreise voller Prunk und Glanz hatten sich Prinz William und seine Gattin Kate vermutlich ausgemalt. Die erste gemeinsame Überseereise des königlichen Ehepaars seit dem Beginn der Pandemie zum Anlass des siebzigjährigen Thronjubiläums von Königin Elisabeth II. sollte die Beziehungen des Königshauses zu den verbleibenden Commonwealth-Staaten in der Karibik stärken und wurde in der britischen Presse als Charme-Offensive bewertet.

Doch bei ihren Besuchen in Belize, Jamaika und auf den Bahamas werden William und Kate nicht mit karibischer Lockerheit und von strahlenden Gesichtern empfangen. Vielmehr hat ihr Besuch Proteste und Debatten über Kolonialismus, Sklaverei und Entschädigungen angeheizt und den Ruf nach mehr Unabhängigkeit vom britischen Königshaus verstärkt.

Am Samstag mussten der Herzog und die Herzogin von Cambridge einen Ausflug in die Ausläufer der Maya-Berge in Belize absagen, nachdem Proteste für die Rechte der Ureinwohner und gegen den Kolonialismus ausgebrochen waren. Und in Jamaika, wo sie am Dienstag ankamen, wurden sie von Demonstranten begrüßt, die eine Liste mit 60 Gründen verlasen, warum das britische Königshaus sich für die Sklaverei entschuldigen und einen Wiedergutmachungsprozess einleiten sollte. „Während ihrer 70 Jahre auf dem Thron hat Ihre Großmutter nichts getan, um das Leid unserer Vorfahren wiedergutzumachen und zu sühnen, das während ihrer Regierungszeit und/oder während der gesamten Zeit des britischen Handels mit Afrikanern, der Versklavung, der Schuldverhältnisse und der Kolonialisierung stattfand“, schrieb das Advocates Network, dem namhafte Aktivisten, Professoren und Anwälte des Karibikstaates angehören, in einem offenen Brief.

Zu einer Entschuldigung für die Rolle seines Königshauses ließ der Prinz sich nicht hinreißen. Doch der Protest der Jamaikaner scheint dennoch einen gewissen Eindruck hinterlassen zu haben. Während eines Abendessens mit dem jamaikanischen Premierminister Andrew Holness und anderen geladenen Gästen drückte Prinz William seine „tiefe Trauer“ über die Sklaverei aus. Sklaverei sei abscheulich, sie „hätte nie passieren dürfen“ und werde „für immer unsere Geschichte beflecken“, sagte er. Auch während des Besuches einer Schule und eines Krankenhauses zeigte sich der Prinz verständnisvoll. „Während der Schmerz tief sitzt, schmiedet Jamaika weiterhin mit Entschlossenheit, Mut und Standhaftigkeit seine Zukunft“, sagte er. Wie sich die Jamaikaner diese Zukunft ausmalen, hatte Premierminister Holness dem Thromfolger schon zuvor relativ unmissverständlich und vor laufenden Kameras mitgeteilt. Jamaika sei ein sehr stolzes Land, sagte Holness. „Und wir beabsichtigen, unser wahres Ziel zu erreichen, ein unabhängiges, voll entwickeltes und wohlhabendes Land zu sein.“

Die Debatte über Sklaverei und Entschädigungen ist nicht neu in der Karibik. Das Thema hat durch das Interview von Prinz Harry und seiner Frau Meghan im vergangenen Jahr, in dem sie Vorwürfe von Rassismus innerhalb der britischen Königsfamilie erhoben, nochmals an Dynamik gewonnen. Aktueller sind hingegen die jüngsten politischen Entwicklungen in der Region. Im vergangenen November feierte Barbados das 55. Jubiläum seiner Unabhängigkeit, indem es sich als erstes Land des Commonwealth seit drei Jahrzehnten zur Republik erklärte und damit vom britischen Königshaus löste. Anstelle von Königin Elisabeth II., die bisher das Staatsoberhaupt des Landes war, hat die Karibikinsel nun in der früheren Generalgouverneurin Sandra Mason eine Präsidentin.

Damit hat sich die Einflusssphäre des Königshauses in der englischsprachigen Karibik auf acht ehemalige Kolonien reduziert: Neben Jamaika sind dies Antigua und Barbuda, Bahamas, Belize, Grenada, St. Kitts und Nevis, St. Lucia und St. Vincent und die Grenadinen. Sie gelten trotz ihrer Unabhängigkeit weiterhin als parlamentarische Demokratien mit einer konstitutionellen Monarchie, weil sie die Königin als symbolisches Staatsoberhaupt anerkennen.